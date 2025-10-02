Fecha oficial de la semana de receso Uribe 2025, ¿son vacaciones extra?

La pausa académica de mitad de segundo semestre, conocida coloquialmente en Colombia como la "Semana de Uribe", ya cuenta con fechas confirmadas y un calendario extendido para 2025.

Es importante precisar que esta semana de receso escolar es, en esencia, un periodo de vacaciones de cinco días hábiles que el Ministerio de Educación otorga a estudiantes y docentes.

Su denominación popular, "Semana de Uribe," tiene su origen en que este periodo fue establecido legalmente durante el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez, específicamente mediante el Decreto 1373 de 2007.



Puedes leer: Los 12 colegios públicos que tendrán clases universitarias; arrancan en octubre

El objetivo central de esta pausa, regulada por normativas como la Resolución 16432 de 2006, es proporcionar un descanso físico y mental tanto a los alumnos como a los maestros, quienes también aprovechan el tiempo para planear y ajustar actividades pedagógicas.

¿Cuándo es la semana de receso escolar 2025?

De acuerdo con las directrices oficiales establecidas por el Ministerio de Educación, la fecha confirmada para el receso de 2025 será del lunes 6 de octubre al viernes 10 de octubre.

Este calendario aplica puntualmente a los colegios públicos que se rigen por el Calendario A en Colombia. Por ejemplo, las instituciones distritales de Bogotá tienen programado este receso en el mismo periodo, del 6 al 10 de octubre de 2025.

Publicidad

La gran ventaja para los estudiantes y padres de familia este año es la duración extendida del descanso, la cual es producto de una coincidencia favorable:

Inicio del receso: Lunes 6 de octubre. Fin de días hábiles de receso: Viernes 10 de octubre. Puente festivo: El lunes siguiente, 13 de octubre, se celebra el festivo nacional del Día de la Raza.

Publicidad

Esta alineación de fechas permite que el descanso se extienda, de hecho, hasta el 13 de octubre. La reanudación de las actividades académicas y el regreso a clases está programado para el martes 14 de octubre de 2025.

Aunque el calendario A (típico de las escuelas públicas) exige un cumplimiento estricto de las fechas definidas, los colegios privados, que a menudo se rigen por el calendario B, poseen mayor autonomía para definir ciertas políticas y jornadas escolares.

Sin embargo, el Ministerio de Educación ha señalado que, para el periodo de vacaciones de octubre, existe un mes en que ambas instituciones (públicas y privadas) comparten las mismas fechas. Las fechas aplicables a las instituciones privadas y públicas para el receso de octubre comienzan el lunes 6 de octubre y finalizan el domingo 12 de octubre, reanudando clases el 14 de octubre.

Cabe señalar que, si bien los colegios privados suelen tener la misma semana de receso, sus demás periodos vacacionales varían, pues estos culminan clases a inicios o mediados de diciembre, mientras que los públicos terminan en noviembre.