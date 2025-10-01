Fechas clave del receso escolar de octubre de 2025, ¿cuándo inician y terminan?

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Octubre de 2025 llega con buenas noticias para la comunidad educativa colombiana: la tradicional semana de receso escolar se extenderá este año.
Aunque septiembre fue un mes sin días festivos, la coincidencia de fechas convierte la pausa académica en una oportunidad ideal para planificar viajes más largos o actividades de descanso en familia.
La semana de receso, un respiro esperado durante el segundo semestre, está definida por el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación locales para el Calendario A (colegios públicos).
Puedes leer: Los 12 colegios públicos que tendrán clases universitarias; arrancan en octubre
Según lo establecido por el Ministerio de Educación, el periodo vacacional se define así:
Puedes leer: Semana de receso escolar octubre: calendarios para colegios públicos y privados
Publicidad
La extensión de estas vacaciones se debe a la feliz coincidencia con un festivo nacional:
Este "puente festivo" de tres días, sumado a la semana de receso, resulta en que los estudiantes disfrutarán de un total de 10 días de vacaciones.
Al considerar tanto la semana oficial como el día festivo, el retorno a la jornada académica se aplaza:
Publicidad
Aunque estas fechas aplican directamente para los colegios de Calendario A, la mayoría de los colegios privados (Calendario B), si bien tienen flexibilidad para organizar su propio receso, suelen programar el descanso en las mismas fechas que las instituciones oficiales para facilitar la armonía en las actividades familiares.
Es importante recalcar que esta semana de receso de octubre es uno de los pocos momentos en el año en que ambas instituciones comparten fechas de descanso.