Fechas clave del receso escolar de octubre de 2025, ¿cuándo inician y terminan?

Octubre de 2025 llega con buenas noticias para la comunidad educativa colombiana: la tradicional semana de receso escolar se extenderá este año.

Aunque septiembre fue un mes sin días festivos, la coincidencia de fechas convierte la pausa académica en una oportunidad ideal para planificar viajes más largos o actividades de descanso en familia.

La semana de receso, un respiro esperado durante el segundo semestre, está definida por el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación locales para el Calendario A (colegios públicos).



Puedes leer: Los 12 colegios públicos que tendrán clases universitarias; arrancan en octubre

Fechas oficiales de inicio y finalización del receso escolar

Según lo establecido por el Ministerio de Educación, el periodo vacacional se define así:

Inicio del receso: La pausa oficial de cinco días está programada para ser del lunes 6 al viernes 10 de octubre. El descanso comienza para los estudiantes de ambas instituciones, públicas y privadas, a partir del lunes 6 de octubre. Último día de clase: Los estudiantes de Calendario A terminarán sus actividades académicas el viernes 3 de octubre.

Puedes leer: Semana de receso escolar octubre: calendarios para colegios públicos y privados

Publicidad

La extensión de estas vacaciones se debe a la feliz coincidencia con un festivo nacional:



El lunes 13 de octubre es un día festivo en todo el país.

Esta fecha se conmemora el Día de la Raza y la Diversidad Étnica, que recuerda el encuentro de culturas ocurrido en 1492.

La festividad, por aplicación de la Ley Emiliani, se traslada al segundo lunes de octubre, lo que hace que empalme directamente con el final del receso escolar.

Este "puente festivo" de tres días, sumado a la semana de receso, resulta en que los estudiantes disfrutarán de un total de 10 días de vacaciones.

¿Cuándo retoman clases los niños tras vacaciones?

Al considerar tanto la semana oficial como el día festivo, el retorno a la jornada académica se aplaza:

Publicidad

Las vacaciones culminan el domingo 12 de octubre.

Los estudiantes reanudarán las clases hasta el martes 14 de octubre.

Aunque estas fechas aplican directamente para los colegios de Calendario A, la mayoría de los colegios privados (Calendario B), si bien tienen flexibilidad para organizar su propio receso, suelen programar el descanso en las mismas fechas que las instituciones oficiales para facilitar la armonía en las actividades familiares.

Es importante recalcar que esta semana de receso de octubre es uno de los pocos momentos en el año en que ambas instituciones comparten fechas de descanso.