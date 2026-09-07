Beneficio extra para mujeres a la hora de pensionarse; Corte la puso bajo la lupa

Si estás pensando en tu futuro financiero y en el momento de tu jubilación, es fundamental que conozcas de cerca los cambios que trae la reforma pensional en Colombia.

Esta nueva legislación introduce importantes modificaciones diseñadas específicamente para que las mujeres de nuestro país puedan acceder a su pensión de una manera mucho más ágil y justa.

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A través de medidas concretas, se busca equilibrar la balanza en un entorno que históricamente ha presentado barreras de acceso para ti.



¿Cuántas semanas necesita una mujer para pensionarse en Colombia con la reforma?

Una de las grandes novedades de esta reforma de pensiones es el recorte progresivo en el requisito de semanas mínimas de cotización que debes cumplir para alcanzar tu jubilación.

La normativa, que fue avalada por la Corte Constitucional, establece que las trabajadoras en Colombia podrán acceder a la jubilación tras haber cumplido un límite mínimo de 1.000 semanas de cotización.

Sin embargo, debes tener en cuenta que este cambio no ocurrirá de la noche a la mañana. El límite final de las 1.000 semanas se alcanzará plenamente en el año 2036.

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Para llegar a esa meta de forma ordenada, la legislación aprobada estipula un mecanismo de reducción gradual. Este sistema consiste en un recorte anual de 25 semanas en el límite de cotización.

De hecho, este beneficio y su reducción progresiva es una medida que se viene aplicando desde el año pasado en el país.

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Este ajuste legislativo para que te pensiones más rápido se centra directamente en corregir las profundas brechas de género existentes en el mercado laboral colombiano.

La Corte Constitucional ha señalado que estas desigualdades limitan de forma notable el acceso de las mujeres al empleo formal, especialmente en el caso de las trabajadoras embarazadas o de las madres que tienen hijos, quienes enfrentan mayores dificultades para ingresar o mantenerse en el mercado de trabajo.

¿Qué pasará con el bono de 50 semanas de pensión por hijo para las madres?

Además del recorte general de semanas que te explicamos anteriormente, el Congreso de la República incluyó originalmente un beneficio extra muy importante dentro de la reforma pensional.

Se trata de un bono de 50 semanas adicionales de cotización destinado de manera exclusiva a las mujeres que son madres. Este incentivo tiene como propósito directo permitir que las mujeres se pensionen de forma más rápida.

Bajo este esquema aprobado por el Congreso, la reducción de semanas se puede otorgar por un máximo de hasta tres hijos.

Esto significa que si cumples con esta condición, podrías restarle hasta un máximo de 150 semanas adicionales al límite mínimo de cotización.

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En términos prácticos, esto permitiría que tu requisito mínimo se redujera por debajo de las 1.000 semanas que establece la norma general.

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No obstante, en la actualidad este beneficio adicional ha quedado temporalmente "en veremos". Aunque la medida fue avalada por el Congreso, la Corte Constitucional formuló reparos y objeciones sobre el artículo.

Debido a estas observaciones del tribunal, el bono de semanas extra no ha sido implementado definitivamente, sino que debe ser revisado nuevamente por la rama legislativa.

Por este motivo, el Congreso de la República deberá realizar una revisión detallada en las próximas semanas para definir el futuro de este beneficio para las madres.

¿Cuándo entran en vigencia estos cambios de la reforma pensional en Colombia?

Es muy importante que tengas en mente los plazos de implementación para que planifiques adecuadamente tus cotizaciones.

Aunque los puntos principales de la reforma y el recorte de semanas mínimas ya cuentan con el respaldo de la Corte Constitucional, las nuevas reglas de juego empezarán a regir de manera oficial en todo el territorio nacional a partir del 1 de abril de 2027.

Esta fecha de inicio otorga un margen de tiempo para que el Congreso de la República realice los ajustes y las revisiones pendientes sobre el beneficio de las madres, y para que las trabajadoras conozcan a fondo el nuevo sistema pensional que definirá su futuro laboral y de jubilación.