Beneficios y condiciones de uso que no conocías del 'Bolsillo' de Daviplata

DaviPlata, el innovador servicio de Banco Davivienda, ofrece una funcionalidad llamada Bolsillo que permite a los usuarios organizar mejor su dinero sin la necesidad de abrir otro producto financiero, ¿pero sabes cómo sacarle provecho?

Esta herramienta se integra con la aplicación DaviPlata y proporcionamúltiples beneficios y condiciones específicas para su uso.

Organización y Flexibilidad Financiera

Publicidad

El Bolsillo es una funcionalidad asociada directamente a tu cuenta DaviPlata, diseñada para facilitar la gestión de tus finanzas.

Con esta opción, puedes crear hasta cuatro Bolsillos diferentes dentro de una misma cuenta DaviPlata, permitiéndote separar tu dinero para diversos fines, como ahorros específicos, gastos planificados o emergencias. Cada movimiento y detalle de estos Bolsillos se puede consultar fácilmente a través de la sección "Mis Bolsillos" en la app de DaviPlata.

Publicidad

Cómo activar Bolsillo de Daviplata

Activar un Bolsillo en DaviPlata es un proceso sencillo que se realiza desde la aplicación. En el menú de Productos, eliges la opción Bolsillo, ingresas los datos necesarios como nombre y monto inicial, y defines la frecuencia con la que deseas que se debiten los valores desde tu cuenta DaviPlata.

Una vez aceptados los términos y condiciones, y confirmados los datos de apertura, el Bolsillo queda activo y listo para usar.

Una de las ventajas significativas del Bolsillo es la posibilidad de autorizar al Banco Davivienda para debitar automáticamente del saldo de tu DaviPlata el monto que desees transferir al Bolsillo, en la fecha que elijas.

Publicidad

Esto asegura una gestión eficiente y sin preocupaciones de tus fondos. Sin embargo, si en la fecha programada no hay suficientes fondos en tu DaviPlata, el débito no se realizará hasta la siguiente fecha programada, sin acumular los saldos no descontados.

Uso exclusivo y límites de transacciones

Publicidad

El Bolsillo permite realizar únicamente transferencias desde y hacia tu cuenta DaviPlata, cumpliendo siempre con los valores mínimos y máximos establecidos por la plataforma, los cuales pueden ser consultados en la página oficial de DaviPlata. Esto asegura que siempre tendrás un control claro y preciso sobre tus transacciones.

Además, el saldo del Bolsillo se considera parte del saldo total de tu DaviPlata, lo cual es importante en caso de situaciones legales como embargos, donde se utilizaría primero el saldo del DaviPlata y luego el del Bolsillo. Además, puedes cancelar un Bolsillo en cualquier momento desde la app, y el saldo restante se transferirá automáticamente a tu DaviPlata.

¿Tiene algún costo el Bolsillo de Daviplata?

Aunque actualmente el servicio de Bolsillo no tiene un costo adicional, Banco Davivienda se reserva el derecho de cobrar por este servicio en el futuro, con un aviso previo de 45 días a través de sus canales oficiales.

Publicidad

También pueden realizar modificaciones, limitaciones o supresiones en los términos y condiciones del servicio, las cuales serán comunicadas oportunamente.

Puedes ver | Cómo solicitar un préstamo de hasta $4'000.000 en Daviplata