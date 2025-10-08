Dónde conseguir disfraces de 50.000 pesos en Bogotá sin gastar de más

Si estás buscando disfraces económicos en Bogotá, hay varias estrategias para conseguir atuendos desde $50.000, tanto para adultos como para niños. La ciudad ofrece desde zonas comerciales mayoristas hasta alternativas en redes sociales y tiendas de segunda mano, ideales para ajustarse a cualquier presupuesto.

Zonas comerciales y mayoristas: disfraces de Halloween

Una de las opciones más viables es recorrer los centros comerciales y barrios mayoristas de la capital.



San Victorino: En el Centro Comercial Ponce se concentran bodegas de fabricantes que ofrecen disfraces para adultos desde los $50.000 y trajes infantiles a partir de $30.000. Es un lugar ideal si buscas variedad y precios competitivos en un solo recorrido.

Barrio Venecia: Esta zona es conocida por su oferta en artículos para fiestas y celebraciones. Allí puedes encontrar máscaras, pelucas y disfraces para toda la familia con precios ajustados. Algunas tiendas manejan opciones económicas que se adaptan al presupuesto de $50.000.

Esta zona es conocida por su oferta en artículos para fiestas y celebraciones. Allí puedes encontrar máscaras, pelucas y disfraces para toda la familia con precios ajustados. La Alquería: Si te gusta personalizar tu disfraz, esta zona es perfecta. Con variedad de telas, cintas, pedrería y otros insumos textiles, puedes crear un atuendo único sin gastar de más. La creatividad es tu mejor aliada para armar disfraces originales y asequibles.

Los disfraces más populares para Halloween 2024 Foto: Getty Images

Tiendas en línea y redes sociales

Otra alternativa es aprovechar plataformas digitales:

Grupos de Facebook: Existen comunidades de compra y venta de disfraces en Bogotá. Muchos vendedores particulares ofrecen trajes de adultos cerca de los $55.000, con pago contra entrega en la ciudad.

MercadoLibre: Esta plataforma tiene categorías específicas para disfraces económicos, permitiendo filtrar por precio y ubicación. Considera el costo de envío si compras desde fuera de tu zona.

Esta plataforma tiene categorías específicas para disfraces económicos, permitiendo filtrar por precio y ubicación. TikTok: Algunas cuentas muestran bodegas de disfraces económicos en el centro de Bogotá, con opciones a partir de $50.000 para adultos y trajes infantiles más baratos. Estos videos ayudan a ver la calidad y variedad antes de ir a comprar.

Opciones de alquiler y segunda mano

Si el disfraz solo es necesario para una ocasión puntual, alquilar puede ser más conveniente:

