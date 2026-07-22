Esta es la fecha del próximo puente festivo en Colombia; cae en agosto

Colombia se consolida como uno de los países con más días festivos en toda América Latina, liderando el listado con un total de 19 feriados.

Estas fechas, que se reparten entre celebraciones de carácter religioso y conmemoraciones de eventos históricos, son el momento perfecto para que tú, como trabajador o estudiante, puedas salir a descansar, viajar o realizar actividades de esparcimiento.

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Recientemente, el país celebró el Día de la Independencia el pasado lunes 20 de julio, una jornada marcada por desfiles y actos solemnes que recuerdan la emancipación del poder español.



Sin embargo, si por responsabilidades cotidianas no lograste disfrutar de ese fin de semana largo, debes saber que la espera para el siguiente no será muy larga.

¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia y qué se celebra?

El calendario oficial indica que el próximo feriado en el país será el viernes 7 de agosto de 2026. En esta fecha se conmemora la Batalla de Boyacá, un acontecimiento clave y decisivo ocurrido en 1819 en el Puente de Boyacá.

Este enfrentamiento militar fue el que permitió consolidar la independencia total de Colombia, logrando la liberación de lo que entonces se conocía como la Nueva Granada.

Durante esta jornada patriótica, recordamos la valentía del ejército liderado por el Libertador Simón Bolívar, quien, junto a figuras fundamentales como Francisco de Paula Santander y Antonio Nariño, logró derrotar a las líneas enemigas del bando español.

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Tras horas de combate, las tropas libertadoras capturaron a los referentes del ejército contrario, debilitando definitivamente el poder de la corona en el territorio nacional y garantizando que hoy puedas vivir en un país libre y autónomo.

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¿Qué pasará el 7 de agosto de 2026 en Colombia?

Además de su innegable valor histórico, el viernes 7 de agosto de 2026 tendrá una relevancia política especial para el futuro del país.

Según lo estipulado, ese día se llevará a cabo la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de la República.

El abogado y político oriundo de Montería, quien resultó ganador en la segunda vuelta electoral, sucederá oficialmente a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Este evento marcará el inicio de una nueva administración tras la primera semana de agosto. Es importante que recuerdes que, tras las elecciones legislativas, ya quedó instalado el nuevo Congreso de la República, que será el encargado de acompañar este periodo gubernamental.