Estas son las personas que no recibirán los giros de Colombia Sin Hambre; por su Sisbén

El programa Colombia Sin Hambre, una de las principales líneas del subsidio de Renta Ciudadana, tiene como objetivo aliviar la pobreza extrema en Colombia proporcionando apoyo económico a los hogares más vulnerables.

Aunque este programa se creó para ayudar a las familias más necesitadas, no todas las personas son elegibles para recibir los pagos. Aquí te contamos quiénes quedan excluidos de este beneficio, según su clasificación en el Sisbén.

¿Qué es Colombia Sin Hambre y Renta Ciudadana?

Renta Ciudadana es una estrategia del Gobierno, gestionada por Prosperidad Social, que busca brindar apoyo financiero a los hogares en pobreza extrema. Esta iniciativa tiene varias líneas de acción, siendo la línea 2, Colombia Sin Hambre, una de las más importantes. Su enfoque principal es asegurar que más de 2.2 millones de familias reciban los recursos necesarios para cubrir parte de la canasta básica de alimentos, ayudando así a reducir los índices de hambre y pobreza en el país.

Publicidad

Los pagos de Colombia Sin Hambre se iniciaron el 30 de septiembre y continuarán hasta el 29 de octubre de 2024. Los montos asignados varían entre $200,000 y $500,000, dependiendo de las características de cada hogar beneficiario.

¿Quiénes son los beneficiarios de Colombia sin Hambre?

Publicidad

Para acceder a este subsidio, los hogares deben cumplir ciertos criterios establecidos por Prosperidad Social. Entre los principales grupos de beneficiarios se encuentran:



Familias en pobreza extrema con niños menores de 6 años, bajo la figura de "jefatura biparental".

Hogares con niños y adolescentes entre 6 y 17 años que estén en situación de pobreza extrema.

Comunidades indígenas con menores de entre 6 y 17 años.

Estos grupos tienen prioridad dentro del programa Colombia Sin Hambre, asegurando que el apoyo llegue a las familias más necesitadas del país.

¿Quiénes NO recibirán los giros de Colombia Sin Hambre?

A pesar de que Colombia Sin Hambre tiene como prioridad atender a los hogares más vulnerables, hay ciertos grupos que no serán incluidos en la entrega de los subsidios. Según las políticas del programa, los hogares clasificados en los grupos B, C y D del Sisbén IV no recibirán estos pagos. Solo los hogares del Grupo A del Sisbén, específicamente aquellos con niños menores de 18 años, tendrán acceso a este beneficio.

El Sisbén IV clasifica a la población en grupos que reflejan el nivel de vulnerabilidad de cada hogar:



Grupo del Sisbén IV Elegibilidad para Colombia Sin Hambre Grupo A (A1 - A5) Sí, con prioridad para hogares con niños menores de 18 años Grupo B No Grupo C No Grupo D No

Fechas de pago

Publicidad

Es importante recordar que los pagos correspondientes al programa Colombia Sin Hambre se están efectuando desde el 30 de septiembre y continuarán hasta el 29 de octubre de 2024. Durante este ciclo, los hogares que cumplen con los criterios establecidos recibirán su transferencia económica.

Prosperidad Social enfatiza que este programa tiene un impacto directo en la reducción del hambre en el país, pero es crucial que los beneficiarios verifiquen su clasificación en el Sisbén para determinar si pueden recibir el subsidio.