Fecha y hora para las pruebas de admisión para la Universidad Nacional

Durante el mes de septiembre arrancó el proceso de matrículas para las diferentes carreras en la Universidad Nacional, esto para las personas interesadas en comenzar sus estudios profesionales en uno de los pregrados disponibles. Los aspirantes tuvieron que haber completado la primera fase de inscripciones, donde estos debían enviar su solicitud con un formulario en la página de la institución.

Desde el lunes 1 de septiembre quedó habilitada la citación para las personas que superaron el primer filtro de la etapa de admisión, por lo cual, lo siguiente es consultar en el portal web de la Universidad Nacional la fecha y el lugar para realizar el examen de clasificación.

La aplicación de esta prueba se presentará el próximo domingo 21 de septiembre de manera presencial en un lugar y hora asignada por el centro educativo. Informó la Universidad Nacional que se habilitaron más de 50 puntos en todo el país y varias oficinas en el exterior para las personas que hacen el examen fuera del país.



¿Cómo consultar la citación para la prueba de admisión de la Universidad Nacional?

Los interesados en ingresar a la Universidad Nacional debieron realizar de manera previa el consultorio para ser admitido en una materia de pregrado, una vez con dicha información estas personas deben realizar un procedimiento de cuatro sencillos pasos para conocer el lugar de toma de la prueba de admisión:

Ingresar a admisiones.unal.edu.co.

Da clic en la opción ‘Pregrado’.

Seleccione el botón ‘Consultar la citación’.

Diligencie la información que aparece en pantalla y la plataforma le indicará el lugar y hora en la que debe presentarse.



La institución educativa recalca que no envía correos electrónicos a los aspirantes, por lo cual, las personas deben consultar la información de citación con varios días de anterioridad y también para no caer en posibles estafas de los ciberdelincuentes.

Sumado a esto, la Universidad Nacional deja en claro que las personas que apliquen al examen deben llevar un lápiz de mina negra #2, borrador y tajalápiz, así como el documento original de identidad. Por otro lado, la institución recalca que prohíbe de manera rotunda el uso de celulares y elementos electrónicos durante la prueba.

El examen de admisión estará compuesto por 120 preguntas y los aspirantes disponen de tres horas y media para resolver el examen. El cuestionario estará dividido en cinco componentes: Análisis textual, matemáticas, ciencias naturales, sociales y análisis de imágenes, con 25 preguntas cada apartado a excepción del último que tendrá 20.

