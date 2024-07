¿Festivo del 20 de julio se corre para el próximo lunes?

El 20 de julio es una fecha emblemática en Colombia, marcada como día festivo nacional. Este día se celebra la independencia del país, un evento de gran importancia histórica que simboliza el inicio de la lucha por la libertad y la soberanía de la nación. La conmemoración del 20 de julio de 1810 es un recordatorio del levantamiento del pueblo colombiano contra el dominio colonial español, un punto de inflexión que eventualmente llevó a la independencia total en 1819.

Historia detrás del 20 de julio

El 20 de julio de 1810, en Santa Fe de Bogotá, ocurrió un evento que se ha convertido en el símbolo del comienzo de la independencia colombiana. Ese día, un grupo de criollos aprovechó un incidente aparentemente trivial para iniciar una revuelta. La famosa "revolución del florero de Llorente" se desencadenó cuando los criollos solicitaron un florero al comerciante español José González Llorente, quien se negó a prestarlo, lo que llevó a un altercado que rápidamente escaló en un levantamiento popular.

Este incidente fue el detonante para la creación de una Junta de Gobierno en Bogotá, que declaró su intención de autogobernarse. La formación de esta junta marcó el inicio de una serie de eventos que culminaron con la independencia definitiva de Colombia el 7 de agosto de 1819, tras la batalla de Boyacá.

¿Se corre el festivo del 20 de julio para el lunes 22?

Una de las preguntas más comunes que surgen en torno a los días festivos en Colombia es si el festivo se traslada para el lunes siguiente cuando cae en fin de semana. En el caso del 20 de julio, la respuesta es no. Este día festivo, que celebra la independencia de Colombia, se mantiene fijo en el calendario y no se corre para otro día, independientemente del día de la semana en que caiga. Por lo tanto, este año, el sábado 20 de julio será festivo, y no se trasladará al lunes 22 de julio.

La razón de esto radica en la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani, que establece que ciertos días festivos se trasladan al lunes siguiente para crear fines de semana largos, con el objetivo de promover el turismo y el descanso de los trabajadores. Sin embargo, esta ley excluye de dicho traslado a fechas patrias y religiosas de gran significación, como el 20 de julio y el 7 de agosto, Día de la Batalla de Boyacá.

Celebraciones y actividades

El 20 de julio se celebra con diversas actividades en todo el país, incluyendo desfiles militares, actos protocolarios, y eventos culturales. En Bogotá, la Plaza de Bolívar se convierte en el epicentro de las celebraciones oficiales, con la participación de altas autoridades del gobierno y representantes de diferentes sectores de la sociedad. También es común que las familias colombianas se reúnan para disfrutar de un día de descanso y reflexión sobre la historia y la identidad nacional.

