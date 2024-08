Uno de los dolores de cabeza de muchos colombianos es elpago de impuestos, por lo que es de suma importancia que cada uno de los ciudadanos tenga claras sus obligaciones tributarias. Sin embargo, hay ocasiones en las que los cobros son excesivos o simplemente no deben existir.

Este es el caso de un joven estudiante que se llevó una amarga sorpresa al recibir un cobro millonario, al parecer únicamente por estudiar. Se trata de Sebastián González, quien fue beneficiario del programa educativo Ser Pilo Paga.

En entrevista con Noticias Caracol el estudiante indicó que cursó su pregrado entre el año 2016 y 2022, pero para el año 2023 le llegó la noticia de que la DIAN lo notificó para declarar un monto aproximado de 17.000.000 de pesos, un valor que según él, le es imposible pagar.

De acuerdo con González: “Me condonaron el crédito, porque no es una beca, en el 2023. Ahora me toca declarar renta respecto a mis ingresos del año pasado y me sale que tengo unos ingresos de 115 millones de pesos y me toca pagarle a la DIAN 17.700.000 pesos”.

Publicidad

Este problema no lo tiene únicamente Sebastián, por ese motivo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), invitó a los estudiantes que presenten estos inconvenientes con los dineros del gobierno destinados como subsidios o ayudas, a que editen sus declaraciones de renta, teniendo en cuenta que estos créditos no se deben pagar, ya que son condonables.

Respecto a estos pagos, muchos usuarios se quejaron de la logística dispuesta por la DIAN el pasado domingo 18 de agosto, destinado a resolver trámites de los ciudadanos: “Después de cuatro horas por fin pudimos salir, pero había 332 personas, según lo que contamos. Es un desorden absoluto”, indicó uno de los ciudadanos.

Publicidad

Estas son las personas que pueden sacar su declaración de renta en ceros