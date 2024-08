Las tres carreras más escogidas por primíparos y que no tienen futuro laboral

En Colombia, miles de jóvenes inician su vida universitaria con la esperanza de conseguir un empleo estable y bien remunerado.Sin embargo, un reciente estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Centro de Estudios Económicos Anif reveló una dura realidad: algunas de las carreras más populares entre los estudiantes no tienen tanto futuro laboral están ofreciendo las oportunidades laborales que se esperan, lo que contribuye al desempleo de recién egresados.

Según el informe del DANE sobre el mercado laboral de la juventud, la tasa de desempleo entre los jóvenes en Colombia se ubicó en un 17,7% durante el trimestre de abril a junio de 2024. Esta cifra refleja un aumento de 0,6 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que pone de manifiesto la dificultad que enfrentan los jóvenes para encontrar empleo. Este panorama es aún más preocupante cuando se analiza el tipo de carreras de las que más se gradúan los jóvenes.

Las tres carreras de las que más se gradúan los jóvenes en Colombia

El estudio destaca tres carreras que, a pesar de ser las más escogidas por los jóvenes, no están ofreciendo el futuro prometedor que muchos esperaban y aporta en cierta medida a la tasa de desempleo de los recién egresados

1. Economía y carreras afines

En primer lugar, se encuentran las carreras relacionadas con la economía, que representan un 35,97% de los graduados. Aunque la economía es una disciplina fundamental en muchos aspectos de la vida empresarial y gubernamental, el mercado laboral no está absorbiendo a estos egresados al ritmo necesario. Muchos graduados en economía enfrentan un difícil panorama laboral, con pocas ofertas de empleo y salarios que no reflejan el esfuerzo invertido en su educación.

2. Ingenierías y arquitectura

En segundo lugar, con un 22,07% de los graduados, están las carreras de ingeniería y arquitectura. Estas disciplinas, tradicionalmente consideradas como seguras y bien remuneradas, también están mostrando signos de saturación en el mercado laboral. A pesar de la alta demanda histórica en estos campos, la realidad actual es que muchos ingenieros y arquitectos recién graduados están luchando por encontrar empleo en su área de especialización.

3. Ciencias sociales

Finalmente, las ciencias sociales ocupan el tercer lugar con un 20,09% de los graduados. A pesar de la importancia de estas disciplinas para comprender y mejorar la sociedad, los graduados en ciencias sociales a menudo encuentran un mercado laboral limitado y altamente competitivo. Las ofertas de empleo en áreas como sociología, antropología y trabajo social no son suficientes para absorber a la gran cantidad de egresados.

Estas son las tres carreras de las que más se gradúan los jóvenes en Colombia en la actualidad y que aunque pueden tener buena acogida, no tienen tanto futuro laboral como otros sectores con mayor demanda.

Los sectores que generan más empleo en Colombia

El informe también señala que, aunque estas carreras mencionadas siguen siendo populares, las empresas están demandando profesionales en otras áreas. Los sectores con más oportunidades laborales incluyen servicios administrativos y de apoyo, como recursos humanos y atención al cliente, así como telecomunicaciones, informática y áreas relacionadas con la tecnología. Además, la administración pública, la salud y la educación también presentan una mayor demanda de profesionales, en estas carreras hay una mejor oportunidad para que la juventud combata el desempleo actual.

En contraste, las carreras relacionadas con actividades inmobiliarias, artísticas, minería y servicios públicos presentan pocas vacantes, lo que agrava la situación de desempleo para quienes se gradúan en estos campos.

