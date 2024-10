Link para solicitar el traslado de estudiantes en colegios distritales de Bogotá

El fin del calendario escolar está cerca, y con ello llega el momento de solicitar traslados o buscar nuevos cupos para estudiantes en los colegios distritales de Bogotá. La Secretaría de Educación de Bogotá ha establecido un proceso para que los padres puedan gestionar el traslado de sus hijos, siempre que haya cupos disponibles en las instituciones educativas.

A continuación, te explicamos cómo solicitar un traslado en los colegios distritales, el paso a paso para realizar el proceso, y qué fechas debes tener en cuenta.

Pasos para Solicitar un Traslado en Colegios Distritales

Formalización del traslado:

Después de recibir la asignación del cupo, tendrás 5 días hábiles para formalizar la matrícula en la nueva institución educativa. Si no lo haces en este plazo, el traslado no será efectivo y el estudiante continuará en su colegio actual.

Proceso para solicitar nuevos cupos en colegios distritales

Si no realizaste la solicitud de cupo a tiempo o no formalizaste la matrícula, no te preocupes, la Secretaría de Educación ofrece una nueva oportunidad para solicitar cupos. Aquí te mostramos el paso a paso para este trámite:



Accede al portal oficial: Dirígete al portal de la Secretaría de Educación en este enlace y selecciona la opción "Matricúlate aquí". Consulta la disponibilidad de cupos: Haz clic en la opción “Cupo escolar” y selecciona “Consulte la disponibilidad de cupos” para verificar los colegios con espacios disponibles. Llenado del formulario: Completa el formulario de solicitud de cupo disponible en este enlace o realiza el trámite directamente en el colegio distrital de tu preferencia. Formalización de la matrícula: Una vez asignado el cupo, formaliza la matrícula en los siguientes 5 días hábiles llevando la documentación requerida al colegio.

Consejos importantes



Revisa constantemente la disponibilidad de cupos: Los cupos en los colegios distritales pueden variar, por lo que es recomendable revisar con frecuencia en el portal.

No olvides formalizar la matrícula: Si no lo haces dentro del plazo establecido, se entenderá que no estás interesado y el cupo se liberará para otro estudiante.

Este proceso es esencial para garantizar el acceso a una educación de calidad en Bogotá. Para más detalles sobre cómo solicitar un traslado, puedes consultar la página oficial de la Secretaría de Educación aquí .