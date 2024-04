Nequi anuncia cierre de la aplicación por actualización: conoce la fecha y hora

Nequi es sin duda una de las aplicaciones que transformó la forma en que los colombianos gestionan su dinero y realizan transacciones financieras. Diseñada para brindar comodidad y accesibilidad, Nequi ofrece una amplia gama de servicios financieros directamente desde tu dispositivo móvil.

Una de las características más destacadas de Nequi es su capacidad para realizar transferencias de dinero de manera rápida y segura, tanto a cuentas bancarias como a otros usuarios de Nequi. Ya sea que necesites enviar dinero a un amigo, pagar cuentas o recargar tu saldo telefónico, Nequi te permite hacerlo con unos pocos toques en la pantalla de tu dispositivo.

Pues bien, la aplicación realizó un importante anunció a través de una notificación en la que le indica a sus usuarios que el día lunes 8 de abril habrá una actualización, por lo que durante algunas horas no habrá servicio en la plataforma.

“¡Actividad de rutina! El lunes 8 de abril, entre la 1.30 a.m. y as 3.30 a.m. haremos una actualización en nuestra App y no habrá acceso a ella. Trabajamos para acompañarte a manejar la plata #ATuRitmo.; por eso, estas actividades nos ayudan a mejorar para ti.”, dice el mensaje que le aparece a los usuarios cuando ingresan a la aplicación.

Además de sus funciones de transferencia de dinero, Nequi también ofrece la posibilidad de realizar pagos en línea y en establecimientos físicos a través de su innovadora función de pago con código QR. Simplemente escanea el código QR en el punto de venta y confirma la transacción desde la aplicación, es rápido, seguro y sin complicaciones.

Por ese motivo te advertimos que durante esta actualización no podrás realizar ninguna transferencia, por lo que será buena idea que tengas en efectivo para que no sufra de ningún imprevisto.

