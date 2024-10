Nequi caído: esta es la solución rápida que da el banco digital

La noche del 10 de octubre, usuarios de Nequi han enfrentado serios inconvenientes para realizar pagos, ya que la aplicación ha estado presentando fallas que han afectado las transacciones.

Los reportes comenzaron a circular en redes sociales, donde varios usuarios expresaron su frustración por no poder completar sus operaciones financieras en plena mitad de semana, cuando muchos dependen de la plataforma para pagos o transferencias importantes.

El error se ha manifestado de diferentes formas, desde la imposibilidad de ingresar a la app hasta fallas al intentar realizar pagos o visualizar los movimientos de dinero.

“Intenté pagar varias veces y me apareció un mensaje de error”, comentó un usuario en redes, mientras otros reportaban que, aunque lograban acceder, no podían completar ninguna transacción, lo que aumentó la preocupación entre quienes dependen de Nequi para sus pagos diarios.

Solución para caída de Nequi

Ante esta situación, Nequi ha emitido una respuesta rápida a través de sus canales oficiales, informando que están trabajando para solucionar el problema. En un mensaje enviado a varios de los afectados, la compañía señaló: “¡Hola! Estamos revisando qué pasa con nuestra app Nequi. Trabajamos para arreglarlo rápidamente. Puedes consultar el estado de nuestros servicios en nuestra página oficial”.

Esta respuesta ha sido replicada en diversos comentarios en las redes sociales, buscando calmar a los usuarios mientras la situación se resuelve.

A pesar de esta respuesta, el malestar persiste, ya que muchos esperaban utilizar la plataforma para realizar pagos en tiempo real, algo que no ha sido posible debido a los problemas técnicos.

La empresa ha recomendado a sus usuarios estar atentos a las actualizaciones a través de sus redes y su página web, donde publicarán cualquier novedad respecto a la restauración del servicio.

Por ahora, no se ha emitido un comunicado oficial sobre cuánto tiempo tomará resolver la situación. Sin embargo, la expectativa es que el servicio vuelva a la normalidad en las próximas horas para que los usuarios puedan retomar sus actividades financieras sin inconvenientes.

Mientras tanto, es recomendable que los clientes de Nequi verifiquen el estado de la aplicación antes de realizar transacciones y consulten las redes sociales para estar al tanto de las soluciones que la empresa vaya implementando.

