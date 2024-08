¿Quiénes son las personas que pueden presentar la declaración de renta en ceros?

La declaración de renta es un trámite fundamental para muchos colombianos, donde se reportan los ingresos, gastos e inversiones del año anterior, en este caso del 2023. Este proceso permite a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)calcular las obligaciones fiscales tanto de personas naturales como jurídicas. Aunque cumplir con esta obligación puede resultar complejo, existen formas de presentar una declaración de renta en cero pesos o incluso obtener saldo a favor.

Para 2024, quienes excedan ciertos topes están obligados a presentar la declaración. Si el consumo total con tarjetas de crédito supera los $59.377.000, se deben reportar los ingresos a la DIAN. Lo mismo ocurre si los ingresos brutos anuales superan esa cantidad o si el patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2023 alcanza o supera los $190.854.000. Asimismo, las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras que excedan los $59.377.000 también implican la obligación de declarar.

Consejos para declarar renta por primera vez

Si es la primera vez que declaras renta, es crucial seguir algunos pasos para reducir el monto a pagar o incluso lograr una declaración en cero. Expertos en educación financiera de recomiendan verificar la fecha de presentación. Los plazos para pagar la declaración en 2024 comienzan el 12 de agosto y se extienden hasta el 24 de octubre de 2024, según los dos últimos dígitos del RUT. Presentar la documentación a tiempo evitará una sanción que puede ser de hasta el 5% sobre el valor a declarar.

¿Cómo se puede declarar renta en cero pesos?

Para presentar una declaración de renta en cero pesos, es necesario que el contribuyente no haya generado ingresos durante el año gravable (2023) o que estos no hayan superado el umbral mínimo establecido por la DIAN. Si el contribuyente no alcanza los topes, su declaración mostrará que no hay impuesto a pagar.

Otro factor que permite una declaración en cero es cuando las deducciones, exenciones y descuentos superan los ingresos gravados. Por ejemplo, gastos médicos, intereses por préstamos hipotecarios, y aportes voluntarios a fondos de pensiones, entre otros, pueden reducir significativamente la base gravable, hasta el punto de anular la obligación tributaria.

¿Cómo se puede obtener un saldo a favor en la declaración de renta?

Obtener un saldo a favor en la declaración de renta es posible cuando el contribuyente ha pagado más impuestos de los que realmente le correspondían. Esto puede ocurrir si durante el año se realizaron retenciones en la fuente que superan el valor final del impuesto determinado en la declaración.

Estrategias para minimizar el monto a pagar en la declaración de renta

Antes de declarar, revisa si estás obligado a hacerlo. Muchas sanciones surgen por no revisar adecuadamente el flujo de caja durante el año. Si tus ingresos o patrimonio superan los topes establecidos, deberás declarar. Revisar los extractos bancarios, así como los impuestos prediales y vehiculares, te ayudará a determinar si estás por encima o por debajo de los límites.

El siguiente paso es realizar la declaración de renta. Puedes hacerlo de manera independiente a través de la página web de la DIAN, o con la ayuda de un contador. Un profesional no solo te orientará en el proceso, sino que también te ayudará a identificar deducciones que podrías desconocer, como aportes voluntarios a pensión, medicina prepagada o intereses por créditos hipotecarios.

Después de calcular ingresos y deducciones, descarga el formulario tributario en la web de la DIAN. Es fundamental revisar y rectificar toda la información antes de enviarla. Un error puede tener consecuencias legales y financieras, por lo que es recomendable prestar especial atención a los datos personales y a cada casilla del formulario.

Calendario de presentación de declaración de renta según los dos últimos dígitos de la cédula

Agosto:



12: 01-02

13: 03-04

14: 05-06

15: 07-08

16: 09-10

20: 11-12

21: 13-14

22: 15-16

23: 17-18

26: 19-20

27: 21-22

28: 23-24

29: 25-26

Septiembre:



2: 27-28

3: 29-30

4: 31-32

5: 33-34

6: 35-36

9: 37-38

10: 39-40

11: 41-42

12: 43-44

13: 45-46

16: 47-48

17: 49-50

18: 51-52

19: 53-54

20: 55-56

23: 57-58

24: 59-60

25: 61-62

26: 63-64

27: 65-66

Octubre:



1: 67-68

2: 69-70

3: 71-72

4: 73-74

7: 75-76

8: 77-78

9: 79-80

10: 81-82

11: 83-84

15: 85-86

16: 87-88

17: 89-90

18: 91-92

21: 93-94

22: 95-96

23: 97-98

24: 99-00

