Beneficios de la DIAN para los contribuyentes: descubre los requisitos y cómo reclamarlos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) está haciendo un llamado a todos los contribuyentes para que se suban al tren de la modernidad con la factura electrónica, justo a tiempo para la temporada de declaraciones de renta 2024.

Si no la conocías, la factura electrónica es la versión digital de la tradicional factura de papel, pero con la misma validez y respaldo legal. ¡Así que no hay excusas para no actualizarse!

Beneficios para contribuyentes cumplidos

Al elegir la factura electrónica, no solo estás haciendo un favor al medio ambiente al reducir el uso de papel, sino que también accedes a beneficios fiscales muy atractivos.

Por ejemplo, al solicitarla, podrás deducir el 1% del valor de tus compras en el cálculo del impuesto sobre la renta. ¿Cómo? Muy sencillo: asegúrate de estar correctamente identificado en la factura con tu nombre completo y tu número de identificación o NIT. Así, cuando presentes tu declaración de renta en 2024, podrás disfrutar de este incentivo por primera vez.

Este nuevo sistema está diseñado especialmente para personas naturales que declaran el impuesto sobre la renta y complementarios. Y aquí viene la parte interesante: puedes deducir hasta 240 UVT, lo que equivale a aproximadamente 10.178.880 pesos.

Esto es una gran oportunidad para fomentar la cultura de exigir la factura electrónica y, a la vez, apoyar la bancarización, lo que beneficiará la economía en general.

¿Cuáles son los requisitos?

Ahora bien, para que puedas aprovechar todos estos beneficios, debes asegurarte de cumplir con algunos requisitos. Primero, la compra debe estar relacionada con ciertos conceptos, como costos deducibles, impuestos descontables, o renta exenta.

Además, necesitas tener la factura electrónica que respalde tu adquisición, donde debes aparecer con tus datos personales. Y no olvides: el pago debe hacerse con tarjeta de crédito o débito, o mediante cualquier medio electrónico regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Es importante destacar que la factura debe haber sido expedida durante el año 2023 por las entidades autorizadas. Así que, si cumples con estos pasos, no solo te aseguras de obtener una deducción en tu declaración de renta, sino que también contribuyes a hacer que el sistema económico del país sea más eficiente y transparente.

