En Ciudad de México, una agente de tránsito detuvo a un chofer quien, presuntamente, iba manejando después de haber tomado licor. Este, muy vivo, enredó a la mujer que le había pedido se hiciera la prueba de alcoholemia.



"Oficial, neta, no me lleve, está usted muy guapa", fue lo que le dijo el supuesto infractor para salirse del problema y le funcionó, pues la agente de policía se ‘ablandó’ y lo dejó ir no sin antes mandarle un besito que quedó grabado.



En medio del diálogo, ella le pidió que no publique lo que está grabando y él dijo que bueno, pero si le manda un beso. Ella accedió y ahora es viral en redes sociales por haber dejado seguir manejando a un “borracho” por unos cuantos piropos, según opiniones de los internautas.



Algunos, por el contrario, creen que ella se dio cuenta que él no estaba alcoholizado y por eso lo dejó seguir su camino.