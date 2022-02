Crean condón especial para relaciones por detrás y ya cuentan con autorización de comercialización

Un nuevo avance en la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH, se da con la autorización por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA), para comercializar un condón creado para el sexo anal.

Courtney Lias, directora del área de urología de la FDA, dijo: "El riesgo de transmisión de ITS durante el coito anal es significativamente mayor que durante el coito vaginal. (…) Esta autorización nos ayuda a promover la equidad en salud, a través del desarrollo de productos seguros y efectivos que satisfagan las necesidades de diversas poblaciones".

El condón fue creado por la marca One. Ellos indican que el producto fue probado por 504 hombres entre los 18 y 54 años, entre los cuales la mitad tuvo relaciones sexuales con hombres y la otra mitad con mujeres.

El comunicado de la FDA indicó que "El estudio encontró que la tasa total de fallas del condón fue del 0,68 % para las relaciones sexuales anales y del 1,89 % para las relaciones sexuales vaginales".

Así mismo, los efectos adversos no prendieron las alarmas, ya que solo se registró deslizamientos o roturas durante las relaciones sexuales. Además, solo un 0.64% de las personas que participaron en este estudio indicó algunos síntomas de infecciones sexuales.

En el comunicado se indicó: "Las ITS sintomáticas o los diagnósticos recientes de ITS observados en el estudio fueron autoinformados y pueden ser el resultado de que los sujetos hayan tenido relaciones sexuales sin preservativo o pueden haber precedido al uso de One Male Condom".

Por otro lado, Davin Wedel, fundador de la marca dijo: "Creo que la mayoría de la gente se sorprendería al saber que los condones no están aprobados para el sexo anal. Con esta nueva designación de la FDA, las personas tendrán más confianza al usarlos".

Por el momento se sabe que van a ser tres tipos de condones los que saldrán al mercado, el tamaño estándar, los delgados y los personalizados, los cuales tendrán 54 tamaños diferentes para acomodarse a la anatomía que cada persona.

Aún no se sabe cuál será su valor en el mercado ni tampoco si la marca tiene pensado llevar el preservativo a otros países.