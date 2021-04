¿Cuándo debería hacerme la prueba de COVID-19 después de la sospecha de contagio?

La forma en la que una persona puede saber si tiene coronavirus es a través de un test o prueba de COVID-19 que, desde el inicio de la pandemia, ha ido ganando importancia y se ha vuelto mucho más generalizada, al punto que muchas personas la aplican por prevención.

Sin embargo, el Centers for Disease Control and Prevention recalca que no todo el mundo necesita hacerse la prueba de COVID-19, pues esto debería obedecer a una serie de condiciones especiales.

¿Quién debería hacerse la prueba?

Personas que tienen síntomas de COVID-19.

La mayoría de las personas que han tenido contacto cercano (a menos de 6 pies de una persona infectada durante un total acumulado de 15 minutos o más durante un período de 24 horas) con alguien con COVID-19 confirmado.

Personas que han participado en actividades que las ponen en mayor riesgo de contraer COVID-19 porque no pueden distanciarse físicamente según sea necesario, como viajar, asistir a grandes reuniones sociales o masivas, o estar en lugares cerrados abarrotados.

Personas que presentan los síntomas específicos y que además son adultos mayores con hipertensión, diabetes o afecciones respiratorias.

Personas a las que su proveedor de atención médica determine.

No obstante, hay personas que no requieren hacerse la prueba de coronavirus, según esta entidad, pues no son un riesgo potencial de contagio.

Las personas completamente vacunadas sin síntomas de COVID-19 no necesitan hacerse la prueba después de una exposición a alguien con COVID-19.

Las personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19 en los últimos 3 meses y se recuperaron no necesitan hacerse la prueba después de una exposición siempre y cuando no desarrollen nuevos síntomas.

La Revista de Medicina y Salud Pública cita al doctor José Rodríguez, miembro de fideicomiso de la salud de la OMS, quien establece que una persona que presenta síntomas debe aislarse, al menos 5 días, en su casa y en cuarentena absoluta. Si después de ese tiempo aún tiene síntomas debe solicitar la prueba y de ser positivo el resultado debe aislarse hasta que se cumplan los 14 días de la enfermedad.

¿Cuándo debería hacerme la prueba de COVID-19 después de la sospecha de contagio?

Publicidad

El contacto estrecho con alguien que tiene COVID-19 comprende a personas que vivan en tu misma casa o si has estado a menos de un metro de distancia de alguien que tiene la enfermedad.

El doctor Rodríguez asegura que hacerse la prueba apenas se tiene contacto con alguien que resultó positivo es una pérdida de tiempo, pues siempre se debe esperar entre 3 y 5 días para esperar las manifestaciones sintomáticas del virus.

El aislamiento es importante porque es más probable que infectes a otros en las primeras etapas de la enfermedad cuando solo tienes síntomas leves. Si no tienes síntomas, pero has estado expuesto a una persona infectada, debes estar en cuarentena durante 14 días. Si los síntomas aumentan debes ponerte en contacto con el proveedor de salud.