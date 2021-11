Hombre que bajó 60 kilos en un año revela su secreto y se convierte en un fenómeno en redes

Un hombre se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales y ha viralizado su historia de superación tras revelar 10 trucos que empleó para perder 60 kilos en un año. Estos hábitos saludables le ayudaron a tratar su obesidad mórbida con la que llegó a pesar 150 kgs.

Se trata de Francisco Sola, residente de Tandil, ciudad ubicada en el centro-este de la Provincia de Buenos Aires, Argentina . Por medio de su Twitter , compartió dichos secretos que utilizó y que en segundos se dieron a conocer a lo largo y ancho del continente.

"Ayer fue el Día Nacional para concientizar sobre la obesidad y la verdad que no vi nada en redes y poco en medios. Así que voy a contar mi historia para ver si de alguna manera le llega a alguien que lo está necesitando (...) Estos son algunos tips que utilicé:", escribió el hombre de 28 años.

Francisco acompañó la publicación con una foto en donde enseñaba su impresionante 'antes y después'; en la imagen izquierda, aparece con esos kilitos de más, mientras que en la foto derecha, sale con un aspecto mucho más diferente y atlético.

Estos son los 10

trucos" type="text/html" data-cms-ai="0"> trucos

que empleó el hombre para bajar 60 kilos en un año:

1. Beber agua constantemente.

2. Comer a gusto pero de manera consciente, es decir, algún alimento que te parezca rico y a la vez te traiga beneficios. "Dieta no es tener hambre".

3. Celebrar cada uno de los logros cumplidos a diario.

4. Identificarse con el tipo de persona que queremos ser.

5. 'Algodones de positividad': socializar con gente que también te quiera y que esté dispuesta a escucharte y a animarte en el proceso.

6. El plan posible a la larga le gana al plan perfecto.

7. Tú puedes. Goza el desarrollo, no te angusties y perdónate.

8. Mantente en el presente, ya que aquí es donde están ocurriendo las cosas.

9. Rituales para comer. Mucha espiritualidad y concentración.

10. Por último y no menos importante, ejercicio fuera de casa. "Tranqui, cada día se hace más fácil".