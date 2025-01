¡Arranca el año con empleo! Más de 3.500 vacantes en Bogotá para todos los perfiles

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) de Bogotá, a través de su iniciativa 'Talento Capital', continúa ofreciendo oportunidades laborales en la ciudad.

Hasta el 5 de enero de 2025, estarán disponibles 3.563 vacantes, de las cuales más de 2.400 no requieren experiencia previa . Este es un llamado a quienes buscan empleo para iniciar el año con nuevas oportunidades.

Las empresas de diversos sectores económicos están buscando cubrir puestos como técnico de mantenimiento, coordinador de call center, supervisor de bodega, auxiliar de enfermería, operarios de aseo, cajeros, ayudantes de obra, analistas de datos, bacteriólogos , desarrolladores de software, entre otros.

Entre las vacantes que no requieren experiencia , se incluyen roles como analista de gestión, operarios de aseo y limpieza, mercaderista, auxiliar de cocina, recepcionista, almacenista, ayudante de obra, asistente de servicio al cliente e inspector de seguridad industrial, entre otros.

Yolima López, subdirectora de Empleo y Formación de la SDDE, destacó el esfuerzo por generar empleo formal e inclusivo en Bogotá : "Desde la Secretaría seguimos trabajando para fortalecer alianzas con las empresas del sector privado y así apoyar la economía local" .

Para acceder a estas oportunidades, los interesados ​​deben registrar su hoja de vida en los portales www .bogotatrabaja .gov .co y www .serviciodeempleo .gov .co

Estas plataformas permiten a los postulantes encontrar las vacantes de su interés y postularse fácilmente.

Algunas de las vacantes disponibles son

mecanico de mantenimiento industrial

Coordinador de call center

Repartidor de domicilios

Auxiliar de contabilidad

Ingeniero de sistemas

Desarrollador de software

Ayudante de jardinería

inspector de seguridad industrial

Administrador de punto de venta

Además de registrar su hoja de vida , los interesados ​​pueden acceder semanalmente a nuevas vacantes publicadas en el portal de Bogotá, con los detalles y requisitos de cada puesto.

Es importante recordar que las vacantes no tienen ningún costo y que los procesos de selección no requieren intermediarios. Para más información o para asistir a una de las ferias de empleo, los interesados ​​pueden acudir a la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicada en la carrera 13 No. 27-84 , en el Centro Internacional de Bogotá.

