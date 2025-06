Cuatro trucos fáciles para renovar tus pisos de cerámica como el primer día

Con el paso del tiempo, los pisos de cerámica pueden perder ese brillo característico que tanto embellece los ambientes del hogar. Manchas difíciles, acumulación de residuos o simplemente el desgaste natural pueden opacar su apariencia.

Sin embargo, según expertos en limpieza y estudios especializados, existen métodos efectivos —y al alcance de todos— para restaurar su aspecto original.

A continuación, te presentamos cuatro trucos respaldados por especialistas para devolverle la vida a tus pisos cerámicos.

1. Vinagre blanco y bicarbonato:

la fórmula infalible

Uno de los remedios más recomendados por expertos como Linda Cobb, autora del libro Talking Dirty with the Queen of Clean, es el uso de vinagre blanco combinado con bicarbonato de sodio. Este dúo poderoso ayuda a desinfectar, eliminar manchas y recuperar el brillo sin dañar la superficie.

Para aplicarlo, es suficiente con esparcir bicarbonato sobre la cerámica y rociar vinagre blanco por encima. Se deja actuar durante cinco minutos y se frota con un cepillo de cerdas suaves. Luego, se enjuaga con agua tibia.

Según un estudio del Journal of Environmental Health, el vinagre tiene propiedades antimicrobianas que lo convierten en un aliado eficaz para eliminar bacterias comunes en superficies del hogar.

2. Cepillos de cerdas suaves:

aliados invisibles

Aunque muchas personas optan por fregonas comunes, el uso de cepillos de cerdas suaves —manuales o eléctricos— permite alcanzar las juntas y rincones donde se acumula más suciedad. Martha Stewart, reconocida experta en el ámbito del hogar, recomienda este método para no rayar el esmalte de la cerámica.

Además, la Universidad de Arizona, en una investigación sobre métodos de limpieza doméstica, encontró que el uso de herramientas específicas puede reducir hasta en un 70% los residuos que el trapeado convencional deja atrás.

3. Evitar productos grasos y ceras abrillantadoras: Aunque parezca contradictorio, muchos productos etiquetados como "abrillantadores" pueden generar una película pegajosa sobre el piso, atrapando más polvo y dificultando la limpieza a largo plazo.

El Instituto de Tecnología de Georgia (Georgia Tech) publicó un informe en 2019 en el que advirtió que ciertos abrillantadores contienen siliconas que, si bien dan brillo temporal, promueven la adhesión de residuos microscópicos que opacan la superficie con el tiempo.

Lo más recomendable es optar por limpiadores neutros, sin fragancia fuerte ni aditivos aceitosos.

4. Secado con microfibra para evitar marcas:

Uno de los errores más comunes en la limpieza de cerámica es dejar secar al aire, lo cual genera marcas de agua y manchas. La solución, según The Cleaning Institute, es pasar un paño de microfibra seco tras la limpieza. Este material, además de ser absorbente, no raya y atrapa partículas restantes.

El secado manual también evita la formación de hongos o moho en ambientes húmedos, como baños o cocinas, algo confirmado por un estudio de la Universidad de Harvard sobre prevención de humedad en superficies domésticas.

Una rutina inteligente para un resultado profesional

Aplicar estos trucos no implica una gran inversión económica ni requiere habilidades especiales. Según los expertos, lo más importante es la constancia y el uso de productos adecuados.

Adoptar una rutina de limpieza semanal con estos métodos puede prolongar la vida útil de tus pisos cerámicos y mantenerlos siempre impecables.

