Asesinan al cantante puertorriqueño de música urbana Pacho 'El Antifeka'

El cantante urbano puertorriqueño Neftalí Álvarez Núñez, de 42 años, conocido como Pacho 'El Antifeka', fue asesinado este jueves en un área comercial del municipio de Bayamón, en el área metropolitana de Puerto Rico.

La Policía encontró su cuerpo sin vida en el interior de un vehículo Infiniti modelo EX35, estacionado en el centro Plaza Tropical.

El cantante presentaba varias heridas de bala, según el informe de la División de Homicidios de Bayamón, que está a cargo de la investigación.

"No soy quien para juzgar la vida personal de nadie pero sí puedo juzgar el trato que me den las personas; basado en ese juicio, puedo escoger mis amistades. Estoy consciente de que usted siempre me trató con respeto aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad", declaró Daddy Yankee, en su cuenta oficial de Instagram.

El conocido como el 'Rey del reguetón' continuó destacando que para él "esas cualidades valen mucho porque no se encuentran con facilidad en estos tiempos. Cuando logro encontrar una persona con tales cualidades, le ofrezco mi amistad más sincera, sin importar su condición, estatus social, color de piel, religión u orientación sexual".

