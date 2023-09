Con evento gratuito Feid calienta motores para su nuevo disco en Medellín

Feid, uno de los mayores representantes colombianos en el género urbano, abrió este jueves las puertas del centro de espectáculos La Macarena de Medellín , en un evento especial dedicado a sus fans y en anticipación a su próximo trabajo.

El artista, que anunció el evento un día antes, no dio muchos detalles sobre el contenido del mismo y no trascendió mucho, pero aseguró que los asistentes podrían tener un adelanto del álbum.

Fue en La Macarena donde el cantante dio sus primeros grandes conciertos. Justo hace un año lo recibió a él y a su "parche", a sus amigos, para un evento especial como sus fans con entrada gratuita.

En fotos compartidas en redes sociales se ve como Feid y sus amigos salieron al escenario y, sentados en sofás, jugaron videojuegos.

Carolina, una de las fanáticas que no dudó en asistir al evento, aseguró a EFE que Feid es único por su "esencia" y espera que su nuevo disco "juegue" con diferentes estilos.

La fila de fans vestidos con las características gafas del cantante y llenos de verde, su color insignia, esperaban ansioso desde primera hora.

El artista de éxitos como 'Hey mor' o 'Classy 101' anunció que su próximo álbum 'Mor no le temas a la oscuridad' verá la luz el 29 de septiembre, aunque no ha dejado que sus fans esperen sin nada y no sólo dio este concierto sorpresa en Medellín, también adelantó que hará un evento de este tipo en Miami.

Momentos emotivos

Durante el evento, Feid compartió momentos emotivos con sus fans, agradeciéndoles por el apoyo incondicional que ha recibido a lo largo de su carrera. También reveló detalles exclusivos sobre el proceso creativo detrás de su próximo álbum, destacando la diversidad de influencias musicales que lo inspiraron.

La elección de La Macarena como escenario no fue casualidad, ya que este lugar ocupa un espacio especial en el corazón del artista. Fue aquí donde Feid dio sus primeros pasos hacia la fama y donde se gestaron algunas de sus colaboraciones más memorables.

La energía vibrante del público y la complicidad entre Feid y sus amigos crearon una atmósfera única, mostrando el lado más auténtico y cercano del artista. Los asistentes no solo disfrutaron de la música, sino también de la oportunidad de compartir momentos íntimos con su ídolo.

El próximo álbum, 'Mor no le temas a la oscuridad', promete ser una experiencia musical innovadora que explorará nuevos sonidos y temáticas profundas. Feid ha demostrado una vez más su compromiso con su público al brindarles un adelanto exclusivo, dejando a todos con ansias de descubrir más sobre este próximo lanzamiento.

Con el anuncio de un evento similar en Miami, Feid muestra su dedicación a sus seguidores más allá de las fronteras, consolidando su posición como un referente no solo en la escena musical colombiana, sino a nivel internacional.

