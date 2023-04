Karol G anunció este jueves su gira en Estados Unidos 'Mañana será bonito', que arranca en agosto en Las Vegas y la llevará a importantes escenarios alrededor del país.

Con su regreso a los escenarios estadounidenses, la cantante quiere apuntarse otro logro tras llegar a ser la primera artista femenina en alcanzar el número 1 en la lista Billboard Top 200 con un álbum en español por 'Mañana será bonito'.

Producida por Live Nation, la gira por seis ciudades comenzará el 11 de agosto en Las Vegas, para después presentarse en Pasadena (California), Miami (Florida), Houston y Dallas (Texas) y East Rutherford (Nueva Jersey).

Karol G ha tenido en las últimas semanas una gran presencia en los medios estadounidense cuando fue invitada a participar en 'Saturday Night Live', donde interpretó 'Tus gafitas' y 'Mientras me curo del cora' y participó con Ana de Armas, Marcello Hernández y Mikey Day en una parodia sobre una clase de español.

La Bichota publicó su cuarto álbum, 'Mañana será bonito', en febrero pasado.

La cantante dice que en esta producción, que cuenta con colaboraciones de Shakira, muestra su lado "más íntimo".

Dos veces ganadora del Latin Grammy, Karol G actualmente es la artista más vista de 2023 en YouTube, con más de 990 millones de visitas solo este año

Por medio de sus redes sociales, la cantante paisa hizo el anuncio que enloqueció a millones de fanáticos que esperan poder verla de nuevo en los escenarios. Junto a un llamativo y cuidadoso video, Karol G dijo que "Mañanaserábonitotour es una realidad".

"yo se que había dicho que no … pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes NO ME AGUANTÉ 🙈🥺 #MañanaSeraBonitoTour es una realidad 🥹☀️🌺 🌊🐠🦀🌴🐈‍⬛ 🌸 Regístrate Link in BIO".

