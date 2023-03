Paola Jara recibe importante reconocimiento de la revista Billboard

Paola Jara una vez más da de qué hablar gracias a su enorme talento y es que en esta oportunidad recibió un gran reconocimiento por parte de la revista Billboard en la que se le nombra en la 'lista 23 Latin & Artistas españoles a seguir en 2023'.

Con esta mención la cantante de música popular se una a los otros artistas que van en ascenso en el mercado latino de los Estados Unidos.

En la publicación del medio americano escribieron que Paola Jara "definitivamente se ha hecho un nombre como una de las voces femeninas más destacadas del género popular colombiano; respaldada por el género prevaleciente de una región de Antioquia con raíces en estilos regionales mexicanos como el mariachi y el ranchero, y también elementos de corrido y huapango".

Paola Jara no aguantó la felicidad por la mención y por medio de las redes sociales compartió una foto de la revista Billboard en la que aparece y se mostró muy feliz y agradecida debido a que es un gran reconocimiento para su carrera como cantante colombiana.

Publicidad

En su publicación de Instagram la paisa escribió: "Estoy tan feliz 🥰 recibir estas noticias siempre será un motivo para seguir soñando y trabajando más fuerte. Una bendición más en mi vida y mi carrera. Gracias a mi equipo de trabajo y a quienes siempre creen en mi y me apoyan! ❤️🙌🏻 los amo! Vamos por más!".

Como era de esperarse, los seguidores de la artista le dejaron mensajes felicitándola: "Te lo mereces mi niña y mucho más , eres muy muy talentosa y tú voz es única, te amo mi pitu 🙏🥰👏🏻👏🏻👏🏻", "Paola todo pero todo lo que se diga de tiiii... lo has ganado por tu dedicación, y trabajo por lo que haces, has forjado una carrera", "Tienes una voz súper genial y eres un amor platónico, pero como pareja de Jessi se ven geniales los 2, hacen una super pareja ojalá les dure hasta viejitos y no los salpique 😂 la envidia", y muchos más.

Te puede interesar: ESCULKANDO: ¿Qué hay en el bolso de Lala Sarmiento?