Ricardo Arjona le dice adiós a los escenarios; una enfermedad sería la causa

Ricardo Arjona, reconocido cantautor de baladas, se despide de los escenarios, así lo comunicó el artista con un sentido mensaje que publicó a través de sus redes sociales hace unas cuantas horas desde Chile.

Al parecer todo tendría que ver con una enfermedad que lo viene aquejando desde hace varios años. Su despedida la dio durante un concierto en chile donde llego con su gira 'Blanco y Negro: Volver Tour 2023', y en donde agradeció a todo el público y los médicos que lo lograron ayudar para que pudiera realizar sus últimos shows.

"Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida (…) A mi equipo, a todos, los que están y los que ya no", comenzó su mensaje.

El artista además dijo que no conoce si este retiro será temporal o definitivo, pues tendrá que encontrar un gran motivo para volverse a subir a un escenario.

"Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver", agregó.

"La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó (…).

Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen Seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón", así lo expresó Arjona.

Por otro lado, también les hizo saber a sus fans que el motivo de su retiro se debía, principalmente, a una enfermedad que viene padeciendo desde hace varios años y por la cual el pasado mes de septiembre, tuvo que cancelar varias giras que tenía pendientes, precisamente porque se tenía que realizar unas infiltraciones en su columna vertebral.

“A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevó conmigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida”, detalló.

