Ricardo Leyva confiesa sus razones para no trabajar con reguetoneros: "Sus exigencias son locas"

Asistir a un concierto normalmente es un evento que siempre queda en la memoria de los fans de los artistas, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar quién o quienes están detrás de toda la organización del evento y, uno de los empresarios de conciertos más reconocidos en el país es sin lugar a dudas Ricardo Leyva.

En el programa 'Tardes Famosas' de La Kalle, el empresario nos visitó para hablar con Jhon Carrero y Pirata Morgan sobre su carrera profesional de tantos años trabajando con artistas nacionales e internacionales.

Ricardo Leyva ha organizado junto con su equipo de trabajo conciertos únicos con grandes cantantes como Miguel Mateos, Fito Páez, Charlie Aponte, Victor Manuelle, Arelys Henao, Jhonny Rivera, Alzate, Gali Galiano, entre otros.

Sin embargo, Jhon Carrero se dio cuenta que durante la larga trayectoria de Ricardo Leyva poco se le ha visto trabajar con cantantes de reguetón, una duda que despertó interés y el empresario la respondió con total sinceridad.

"En su momento lo hice cuando salió Don Omar, Daddy Yankee. En este momento no porque las exigencias son locas, se llevan el 80% de la taquilla, aparte ellos se gastan unas cosas locas, uno ve esos montajes tan absurdos, como queman la plata y yo no estoy de acuerdo con eso".

Así mismo, aseguró que prefiere hacerse a un lado y que otros empresarios lo hagan: "Que me inviten porque me gusta chismosear, me gusta ir porque se aprende. Un concierto de Bad Bunny es una locura, o Daddy Yankee, Arcángel, Maluma, J Balvin, son montajes formidables, pero se gasta muco dinero".

Ricardo Leyva también aseguró que la inversión en este tipo de shows de reguetoneros es muy alta y el riesgo que se corre es grande en cuanto a la posibilidad de llegar a ganar o perder dinero, por ese motivo él prefiere trabajar con cantantes de otros géneros musicales.

