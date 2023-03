Romeo Santos: premios y reconocimientos por su carrera musical

Luego de cuatro años sin pisar tierra colombiana, Romeo Santos regresa al país para deleitar a sus fanáticos con lo mejor del ritmo de la bachata como parte de su gira 'Fórmula, vol. 3', concierto al que La Kalle te lleva sintonizando los 96.9 FM.

El artista pondrá a retumbar el Movistar Arena, en Bogotá, este 7 y 8 de marzo, con canciones como 'Obsesión', 'El malo', 'Mi corazoncito' y sus éxitos con la recordada agrupación 'Aventura'.

'El rey de la bachata' como es conocido, ha sido premiado y reconocido en diferentes partes del mundo por su aporte a la música. Desde 2011, con 'Aventura', Santos recibió doce premios por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP), incluyendo canciones del año para sus composiciones 'Un beso', 'Mi corazoncito', y 'Dile al amor'.

Así mismo, fue nombrado compositor latino del año en 2012 y 2013. Por otra parte, y para sorpresa de muchos, escribió y compuso 'No, no, no' para la cantante Thalía para su álbum 'El sexto sentido: Re + Loaded (2006)'; con él ganó como dúo en los Premios Lo Nuestro por canción pop del año y recibió tres nominaciones a los Premios Juventud.

Su exitosa carrera no terminó tras la separación de la banda, pues Romeo Santos lanzó su álbum debut 'Formula, Vol. 1'; desde allí se sumaron varios premios y reconocimientos, entre ellos un premio Grammy por mejor álbum latino tropical tradicional, varias nominaciones a los Billboard Music Awards, Billboard Latin Music Awards, Premios Juventud, Premios Lo Nuestro y Premios Soberano.

'Fórmula, Vol. 2', su segundo álbum, fue presentado el 25 de febrero de 2014 con colaboraciones de Drake, Nicki Minaj, Marc Anthony, Carlos Santana, Tego Calderón y Kevin Hart. Se convirtió en el álbum latino más vendido de 2014.

El 8 de febrero de 2022 anunció su álbum 'Fórmula, vol. 3', y el 14 de febrero, presentó el primer sencillo, 'Sus Huellas'.

Este último, con el que el artista regresa a Colombia, inició el 10 de febrero en Perú. Tras el primer sould out en nuestro país, el artista confirmó la segunda fecha. Recuerda que aún puedes participar por entradas a este esperado encuentro sintonizando los 96.9 fm, señal TDT y visitando la página www.lakalle.com.co.

ALGUNOS DE LOS PREMIOS RECIBIDOS POR ROMEO SANTOS



Premio Billboard Music Award al Mejor Álbum Latino Fórmula Vol.1, 2012.

Premio Juventud a la Combinación Perfecta – Música 2012 (Promise).

Premio Billboard de la Música Latina al Álbum Tropical del Año 2013, 2015 Fórmula Vol.1, Fórmula Vol.2.

Premio Lo Nuestro al Video del Año 2014 (Propuesta Indecente).

Premio Billboard de la Música Latina a Hot Latín Song-Colaboración Vocal 2014 (Loco).

Premio lo nuestro a la Canción del Año – Tropical (Propuesta Indecente) 2015.

Premio Lo Nuestro Artista del Año 2015.

Premio Billboard de la Música Latina a la Canción Tropical del Año 2015 (Odio).

Premio Billboard de la Música Latina a Top Latín Álbum del Año 2015 Fórmula Vol.2.

Premio Billboard de la Música Latina a Top Latín Álbum – Artista del Año, masculino 2015.

Premio Billboard de la Música Latina al Compositor del año: 2014, 2015, 2016.

Premio Billboard Music Award al Mejor Artista Latino 2015, 2016.

Premio Billboard de la Música Latina al Artista del Año 2015, 2016.

Premio Billboard de la Música Latina a Hot Latín Songs, Artista del año, masculino 2015,2016.

Premio Billboard de la Música Latina a Tropical Álbum-Artista del año, Solista 2015, 2016.

Premio lo Nuestro a la Excelencia 2017.

