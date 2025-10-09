¡Cine por $8.000! Paso a paso para comprar entradas en Cine Colombia durante receso escolar

En medio de la semana de receso escolar, cuando miles de familias colombianas buscan opciones de entretenimiento asequibles que no requieran desplazamientos fuera de las principales ciudades, Cine Colombia ha relanzado una de sus promociones más atractivas.

La compañía ha confirmado la continuidad de su tarifa especial de $8.000 pesos por boleta, aplicable a todas las películas que se proyecten durante este periodo vacacional.

Esta medida es considerada una estrategia permanente de la entidad, diseñada para facilitar el acceso a la cultura y el ocio cinematográfico.

Además de ser una alternativa rentable ante otros planes urbanos, la promoción busca incentivar el consumo cultural entre los niños, niñas y jóvenes, al tiempo que fomenta la imaginación y la creatividad de los más pequeños.



Condiciones que hay que tener para comprar la entrada a $8.000 en Cine Colombia

Es fundamental que los interesados en aprovechar esta oferta tengan en cuenta las condiciones específicas dictadas por la cadena:

Restricción de horario: La tarifa de $8.000 pesos solo aplica si la boleta es comprada y la persona asiste a la función antes de las 3:00 de la tarde. Ubicación y salas: La promoción es válida en localidad general y en todos los teatros del país. Sin embargo, se hace una excepción importante: las salas ubicadas en Lúmina quedan excluidas. Formato: La tarifa reducida aplica únicamente para funciones 2D, no incluyendo películas en formato 3D ni otras salas especiales.

Cine Colombia ha manifestado que esta iniciativa ha sido efectiva para aumentar la asistencia en los horarios de la mañana y el mediodía, que tradicionalmente son menos concurridos por el público general, especialmente por estudiantes y familias.

¿Qué se puede ver por $8.000 pesos en Cine Colombia?

La cartelera ofrecida durante esta temporada de receso es variada. La compañía proyectará una mezcla de cine colombiano, estrenos internacionales y producciones animadas, dirigidas a diversos públicos.

Entre las producciones a las que se puede asistir por el precio promocional, según la cartelera de Cine Colombia, se encuentran títulos como Un poeta, One Battle After Another, The Strangers: Capítulo 2, Noviembre, Gabby’s Doll Hoyse, Hamilton, Demon Slayer, Pets on a Train, The Roses, y The Conjuring: Last Rites. Es importante recordar que la programación puede variar según la ciudad.

El cine, durante las vacaciones escolares, se consolida como un espacio seguro que permite el descanso y la conexión familiar.



Cómo comprar entradas en Cine Colombia

Para asegurar sus boletas a $8.000 pesos, los interesados deben seguir un proceso sencillo a través de la plataforma en línea:

Consultar la cartelera: Ingresar a la página web de Cine Colombia para verificar qué producciones están disponibles. Elegir función y sede: Seleccionar la película y el multiplex de preferencia, asegurándose de que la función elegida esté programada antes de las 3:00 p.m.. Acceso a la plataforma: Iniciar sesión con el usuario y contraseña existentes, o crear una cuenta nueva en la plataforma. Finalizar transacción: Indicar el número de entradas requeridas y completar el pago para acceder a la tarifa especial de 8.000 pesos.

La promoción busca mantener un alto flujo de espectadores durante las franjas diurnas, convirtiéndose en el plan ideal para el público familiar y juvenil que disfruta de los días de descanso.