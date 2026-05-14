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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ICBF le cayó a Aida Victoria Merlano tras denuncias de Juan Tejada; ¿le quitarán el bebé?

ICBF le cayó a Aida Victoria Merlano tras denuncias de Juan Tejada; ¿le quitarán el bebé?

La creadora de contenido de Barranquilla, realizó una transmisión en streaming donde destacó que recibió una inesperada visita en su casa.

Aida Victoria Merlano confiesa que el Bienestar Familiar llegó a su casa
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de may, 2026

Aida Victoria Merlano volvió a estar en el ojo de la atención pública, situación que ocurrió con su ex-pareja, Juan Tejada, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Situación que comentó por medio de una transmisión en la plataforma Kick, donde comentó cómo fue la visita de estos en su residencia.

Tanto es así que la creadora de contenido explicó que una nutricionista y una psicóloga del Bienestar Familiar se presentaron en su residencia para realizar un interrogatorio exhaustivo. En donde le preguntaron aspectos sobre la vida del menor, sus condiciones de vida, crianza, acompañamiento y los cuidados que recibe.

Puedes leer: Yina Calderón sorprende al defender a Aída Victoria Merlano: ¿ahora son amigas?

Recordemos que el origen de esta inspección, según pudo conocer la influenciadora, fue un reporte que señalaba su ausencia del país durante un mes, periodo en el cual participó en el proyecto "La Mansión VIP" en México.

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Por lo cual, la creadora de contenido afirmó que su ausencia se debió estrictamente a compromisos laborales necesarios para el sustento de su hijo. "Estuve por fuera un mes... trabajando porque como yo mantengo a mi hijo, mi reina, me tocó trabajar", expresó Aida Victoria Merlano.

¿Qué más comentó Aida Victoria sobre esta situación?

También aprovechó para comentar que supuestamente fue su expareja y papá de su bebé, quien habría llamado al Bienestar Familiar, debido a que desconocía con quien se encontraba el menor no obstante, la defensa de Merlano fue contundente, al mencionar que mantenía constantes videollamadas con la niñera del niño y más.

Pese a eso, la entidad reveló que el padre se encontró con el menor en tres ocasiones durante la ausencia de Aida, el 14 y 28 de abril, y el 5 de mayo, siendo esta última fecha la utilizada por Tejada según la influencer de Barranquilla para hacer la denuncia.

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“Vengo yo y agarró la videollamada, pum, marco yo porque tú sabes que yo lanzo la piedra y alzó la mano. Marcando por videollamada y él ahí como que... Quedó ahí tieso y yo, ¿cómo estás? Mira acá está el niño, dame un momento ahora te marcó porque estoy atendiendo a la gente del Bienestar que me mandaste". Destacó la creadora de contenido.

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Aida Victoria notificó que actualmente no mantiene comunicación directa con Tejada debido a que este cuenta con una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar. Además, existe una demanda por alimentos en curso, además comentó que recibió la cuota alimentaria por parte de este en diciembre y en el último mes.

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