Amparo Grisales casi le 'pega' a César Escola por un chiste sobre su edad en Yo Me Llamo

El programa Yo Me Llamo , uno de los realities más populares de la televisión colombiana, continúa liderando las cifras de audiencia durante su décima temporada.

Sin embargo, en el capítulo 12, un tenso intercambio entre Amparo Grisales y César Escola capturó la atención de los televidentes y generó un aluvión de reacciones en redes sociales.

Todo comenzó cuando la presentadora pidió a Grisales, apodada 'La Diva de Colombia', que mostrara su elegante atuendo: un blazer blanco con un detalle brillante y una apertura en la espalda.

La prenda recibió numerosos elogios, pero César Escola , uno de los jurados, decidió bromear comparando el diseño con la “soga de Búfalo”, en referencia a la cuerda de la campana utilizada durante las audiciones para despedir a los participantes.

La comparación no fue bien recibida por Amparo, quien respondió de manera contundente: “No invente, no se me tire el modelito. ¿Qué te pasa?”.

Por otra parte este no fue el único comentario que César le ha hecho a Amparo,

tras la presentación de un imitador de Vicente Fernández, mientras el participante abandonaba el escenario, Amparo Grisales aprovechó para compartir una anécdota personal sobre el legendario cantante mexicano.

“Yo lo conocí cuando tenía más o menos su edad. Yo era chiquita, también fui jovencita. Tenía 19 años cuando lo conocí, y él en ese momento tendría un poco más de 30 años”, recordó la diva.

Sin embargo, su relato fue interrumpido por César Escola, quien comentó en tono de broma: “Digamos un poquito más para evitar especulaciones…”. Este comentario, aparentemente hecho con humor, no fue bien recibido por Grisales, quien respondió de manera categórica: “No, él en ese momento tenía treinta y pico. ¿También tú vas a venir con la bobada?”.

La reacción de Grisales dejó claro su incomodidad ante este tipo de observaciones, sobre todo aquellas que indirectamente hacen referencia a su edad, un tema que ha señalado en repetidas ocasiones como irrelevante.

Aunque Escola intentó restarle importancia a la situación con una breve respuesta.

Este incidente no es el primero en el que Amparo Grisales muestra su rechazo a ciertos comentarios, especialmente aquellos relacionados con su edad, un tema que ha declarado irrelevante en repetidas ocasiones.

Aunque acepta bromas en contextos humorísticos específicos, no tolera insinuaciones que percibe como despectivas.

En redes sociales, las reacciones al intercambio no se hicieron esperar. Mientras algunos defendieron a Grisales y criticaron la broma de Escola, otros señalaron que este tipo de incidentes aportan entretenimiento al programa.

Comentarios como “César siendo César, definitivamente tienen que mover ese programa porque está aburrido” y “Ella ya ha dicho que le molesta ese tema, déjenla quieta” se hicieron tendencia en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

A pesar de este momento incómodo, la competencia continuó con normalidad. Diez duplas se enfrentaron en los Duelos, esforzándose por impresionar a los jurados con sus voces, movimientos y caracterización en busca de convertirse en el “doble perfecto”.

Con nueve temporadas exitosas y una décima en pleno apogeo, Yo Me Llamo se mantiene como uno de los programas más vistos del país.

