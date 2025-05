Ana Victoria Beltrán, actriz de Padres e Hijos, rompe silencio: “Temo por mi vida”

Ana Victoria Beltrán, conocida por generaciones de colombianos por su papel como Daniela Franco en la emblemática serie Padres e hijos, reapareció públicamente este 28 de mayo para denunciar una situación crítica que atraviesa.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 350 mil seguidores, la actriz y ahora empresaria expuso las amenazas y el acoso que ha recibido a raíz de las dificultades económicas que enfrenta su compañía de producción audiovisual.

En un video emotivo y cargado de preocupación, Beltrán declaró que ha sido objeto de una campaña de desprestigio que afecta no solo su imagen personal y profesional, sino también la estabilidad emocional de su familia y equipo de trabajo.

"Ser empresaria ha sido uno de los mayores retos de mi vida. Hoy decido hablar, no para justificarme, sino para contar mi verdad", expresó.

Según relató la actriz, desde que asumió la dirección de su empresa, se ha enfrentado a los desafíos comunes del emprendimiento en Colombia.

Las amenazas que recibió Ana Victoria Beltrán

A pesar de haber liderado una producción que calificó como una de las más significativas de su carrera —por su enfoque educativo y el vínculo con estudiantes del sector audiovisual—, las dificultades financieras no tardaron en aparecer.

“El emprendimiento en Colombia es complejo”, afirmó Beltrán, quien explicó que la producción, realizada hace poco más de seis meses, no ha generado los ingresos esperados, lo cual ha impedido cumplir con los compromisos económicos adquiridos con el equipo de trabajo. “Jamás me he escondido, siempre he dado la cara”, enfatizó.

La situación ha escalado a tal punto que, según la actriz, ha sido amenazada por personas a las que les adeuda dinero.

"Me da miedo", confesó, evidenciando la gravedad del contexto. Asegura que las presiones han llegado al punto de entorpecer cualquier intento de solución: “Nos cierran los canales de pago, no nos permiten comercializar el producto, e incluso impiden que podamos entregarlo”.

Beltrán insistió en que no pretende evadir responsabilidades, sino esclarecer los hechos. “Decidí hablarlo con mi familia, con mis amigos y abogados, y salir a redes para contar mi verdad. No quiero que den por sentado lo que dicen de mí sin escuchar mi versión”.

Las amenazas fueron tantas que incluso los amenazaron presuntamente de apagar sus vidas:

“Cuando estábamos conciliando con ellos, nos enviaron coronas fúnebres con nuestros nombres y el de la abogada”, dijo Beltrán.

La actriz finalizó su intervención esperando que el tiempo y la transparencia con la que ha actuado jueguen a su favor. Mientras tanto, su denuncia sigue generando reacciones entre seguidores, colegas del medio artístico y defensores del emprendimiento en el país.

