Andrea Valdiri revela fuertes fotografías de su reducción de senos

Andrea Valdiri, es una creadora de contenido barranquillera, la cual ha conquistado los corazones de sus millones de seguidores a través de su carisma, talento en la danza y sus múltiples negocios y emprendimientos, sin embargo, recientemente se ha visto interesada en cuidar de su imagen y mostrar otra faceta de sí misma.

A través de su cuenta oficial de Instagram, @andreavaldirisos ha mostrado su silueta con diferentes trajes, peinados y facetas, por las que era demasiado halagada; aunque reconocía que quería lucir más estilizada, mientras cuidaba de su cuerpo y su salud.

Sin embargo, después de realizar una dieta estricta y baja en calorías, seguía sintiendo diferentes molestias en sí misma, puesto que consideraba que se veía demasiado voluptuosa: “Notaba que todavía estaba muy gruesa y no era gorda. Los senos me crecieron muchísimo”.

Además, de sufrir algunos dolores e inconvenientes de salud por sus senos: “Yo decía, ¿por qué me pesa? Me doblaba mucho, no me sentía con el cuerpo que yo quería”, comentó Valdiri.

Frente a esta problemática, decidió consultar a un médico cirujano con la idea de hacerse una reducción de senos, la cual se terminó llevando a cabo. Incluso, Andrea decidió compartir imágenes inéditas del antes y después que obtuvo.

Allí se pudo notar el cambio extremo que tuvo en su imagen, a pesar de que las imágenes después de su reducción se notaron con algunas vendas y cintas para su recuperación. Esto ha generado cientos de comentarios a través de las redes sociales en las que motivan a más mujeres a conseguir la silueta que han deseado siempre.

Incluso, aprovechó para promocionar su nuevo emprendimiento, el cual consiste en realizar un reto por varios días dentro de una rutina guiada por especialistas y así obtener el cuerpo soñado desde casa.

