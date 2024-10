Andrés Ortiz de 'Los Patojos' saca a la luz inesperada relación con la muerte de su madre

El fallecimiento de Yenny Judit Ariza, madre de la popular familia de creadores de contenido ‘Los Patojos’, dejó un profundo dolor en sus seres queridos y conmocionó a miles de seguidores en redes sociales.

El 26 de agosto, Ariza fue hallada sin vida en su hogar en Jesús María, Santander, colgada de una viga.

Las investigaciones concluyeron que la mujer había tomado la decisión por cuenta propia, descartando la intervención de terceros, aunque las circunstancias despertaron intensas especulaciones en el ámbito público.

La noticia impactó a la audiencia que sigue la vida cotidiana de esta familia santandereana en plataformas como Facebook y YouTube.

En medio del duelo, Andrés Ortiz, el hijo mayor de la fallecida, reveló recientemente detalles sobre lo sucedido y abordó rumores que han circulado desde el fallecimiento de su madre.

Ortiz mencionó que, en los días previos a la tragedia, recibieron advertencias de una amiga cercana, quien, debido a sus supuestos dones, sugirió que brujería y envidias podrían estar afectando a la familia.

Durante una entrevista en el canal de YouTube 'La Red Viral', Ortiz explicó que esta amiga, identificada como Diana, les advirtió sobre la posibilidad de una influencia negativa o malintencionada en la vida de Yenny Ariza.

“Ella no me dijo cosas concretas; era una cosa muy rara. Me dio malgenio en su momento”, comentó. Andrés relató cómo la advertencia sobre energías negativas y envidias recurrentes hacia la familia lo hicieron reflexionar en retrospectiva, especialmente tras el fallecimiento de su madre.

Ortiz destacó que no era la primera vez que eventos desafortunados afectaban a la familia, señalando la pérdida de su mascota Scott, un perro que murió en circunstancias sospechosas de envenenamiento hace aproximadamente un año.

Según Andrés, Scott formaba parte importante del equipo de Los Patojos, y su fallecimiento fue un golpe difícil de afrontar. “Desde ahí me nació la corazonada de que algo más estaba pasando”, confesó.

Las sospechas sobre la posibilidad de que la brujería estuviera involucrada se afianzaron con el paso del tiempo y los desafortunados sucesos.

‘Los Patojos’ comenzaron su trayectoria en redes con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, apoyándose mutuamente para salir adelante. Gracias al éxito de sus videos, lograron progresos importantes, como sacar a sus padres de trabajos extenuantes en el campo y en la cocina.

En palabras de Andrés, el propósito de Los Patojos siempre fue “sacar a mis viejos del jornal, a mi papá del campo y a mi mamá de la cocina. Nos dio para comer, no para lujos y extravagancias”.

Sin embargo, las intensas especulaciones en redes sociales tras el fallecimiento de Yenny Ariza han incluido desde teorías de presunta violencia hasta la hipótesis de la brujería, esta última potenciada tras las revelaciones de Ortiz en la entrevista.

La combinación de advertencias sobre energía negativa, pérdida de seres queridos y el ambiente de envidia en torno al éxito de Los Patojos han llevado a Andrés a considerar que no se trataba de simples coincidencias.

En su relato, Andrés también expresó que la familia desea mantenerse unida para sobrellevar la pérdida, aunque no esperaba que su historia tomara el giro oscuro que ha tenido desde el deceso de Yenny Ariza.

“Quería que la gente nos conociera, pero no de esta manera”, dijo. Con un dictamen de Medicina Legal que exime de responsabilidad a los integrantes de la familia en la muerte de Yenny, Ortiz pide comprensión a quienes siguen su contenido y recuerda que no siempre hay respuestas claras ante tragedias personales tan profundas.

