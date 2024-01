Andy Rivera declaró que en el 2024 recuperará su salud mental y abrirá su corazón a nuevas personas

Muy contentos se encuentran los seguidores del cantante pereirano de reguetón Andy Rivera, luego de un post muy alentador que compartió el artista en sus redes sociales.

Cómo es de conocimiento público, Andy tuvo un 2023 un tanto complicado, pues tal cual como él y su padre, el cantante de música popular, Jhonny Rivera, lo expresaron en algún momento, el joven de 29 años tuvo que atravesar por un fuerte episodio de depresión y ansiedad a tal punto que lo tuvieron que medicar.

Sin embargo todo parece indicar, que en los últimos meses se ha sentido mucho mejor, pues el intérprete de canciones como 'Te pintaron pajaritos' y 'alguien me gusta' declaró que este 2024 tendrá 'todas las pilas puestas' para darle al mundo su mejor versión.

“Declaro y decreto que este año recuperaré por completo mi salud física y mental, que abriré mi corazón y mi mente a nuevas personas, nuevos retos y experiencias, esta vez le daré la espalda a la crítica, a la inseguridad y dejaré que el instinto me guíe, decreto que este será el año en el que por primera vez apostaré por mi, confiaré en mis capacidades y mis dones, esta vez creeré en que puedo llevarme tan lejos como lo he soñado siempre. Decreto que volveré a sentirme unido a Dios, a mi gente, a ustedes y a mi música” fue lo que escribió el artista para acompañar una serie de fotografías en el que aparece junto a su padre, su madre, en el estudio y en algunos de sus conciertos.

Las reacciones a sus alentadoras palabras no se hicieron esperar y tanto amigos cercanos del artista como sus fanáticos aprovecharon para dejarle algunos comentarios. Sin embargo uno de los más llamativos fue el de su padre:

"Has dejado siempre todo en la arena porque has sido un guerrero sin límites y ya has llegado muy lejos , solo ha faltado creértela más, date cuenta que desde que pisas al escenario hasta que te vas , el público enloquece contigo, está bien siempre querer más y más , de eso se trata , eres muy exigente hasta con tus propias metas y está bien que lo seas, vamos por esa meta grande declarado".

