Cantante asegura que terminó como taxista tras irse a la quiebra en evento de Jhonny Rivera

El mundo del entretenimiento está lleno de historias de éxito, pero también de caídas inesperadas. Una de estas historias es la de Yors Lozano, cantante y empresario santandereano, cuya carrera sufrió un devastador revés económico que lo llevó a cambiar los escenarios por un taxi.

Todo comenzó el 11 de junio de 2023, cuando Lozano organizó un concierto en Guadalupe, Santander, su pueblo natal, con el reconocido cantante Jhonny Rivera como artista principal.

La velada prometía ser un gran éxito, pero lo que ocurrió esa noche cambió para siempre la vida de Lozano.

En medio de la presentación, un corte eléctrico provocó que los equipos de sonido comenzaran a echar humo. “Escuchamos un ‘totazo’ y de repente todo se quedó en silencio.

Los equipos estaban quemándose y no podíamos hacer nada”, recordó Lozano en una entrevista para el programa La Red. Aunque Jhonny Rivera intentó calmar la situación tomándose fotos con los asistentes hasta el amanecer, el daño ya estaba hecho.

La investigación posterior reveló que las líneas eléctricas estaban sobrecargadas, con niveles de corriente muy superiores a los recomendados.

Este fallo técnico, que Lozano atribuye a posibles “manos malintencionadas”, terminó costándole más de 80 millones de pesos, una pérdida que no solo afectó su economía, sino también su vida personal.

“Fue un día que nunca olvidaré. Todo se derrumbó: mi carrera, mis ahorros y hasta mi matrimonio. Mi esposa me dejó después de esto”, confesó Lozano.

Tras este episodio, el cantante enfrentó embargos y tuvo que buscar una nueva forma de ganarse la vida. Hoy, maneja un taxi mientras intenta recuperarse económicamente.

Antes de este desafortunado evento, Lozano había disfrutado de una exitosa carrera como promotor de conciertos. En sus inicios, organizó presentaciones de artistas reconocidos como Silvestre Dangond, Los Tigres del Norte, Jessi Uribe y Yeison Jiménez .

“Con todos salió bien, todo perfecto. Nunca imaginé que algo así pudiera pasar”, reflexionó para La Red.

A pesar de las dificultades, Lozano no pierde la esperanza. “Sigo luchando y creo que puedo salir adelante. Esta experiencia me enseñó mucho, aunque fue dolorosa”. Actualmente, ha presentado una denuncia sobre lo ocurrido aquella noche, pero las autoridades aún no han esclarecido las causas del incidente.

Mientras tanto, Yors Lozano continúa trabajando en las calles de Santander, llevando pasajeros y buscando nuevas oportunidades para volver a los escenarios.

