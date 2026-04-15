Doloroso relato de la actriz Angélica Blandón sobre su pasado amoroso: "Me pegó"

Angélica Blandón ha vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez no por un nuevo personaje de ficción, sino por una revelación personal que dejó a muchos con la boca abierta.

En una reciente charla para el pódcast La Habitación Invisible, la actriz antioqueña decidió compartir un episodio que marcó un antes y un después en su forma de entender el amor y el respeto propio. Sin rodeos, la artista relató cómo enfrentó una situación de agresiones físicas por parte de una antigua pareja.

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La historia que contó Blandón parece sacada de un guion de alta tensión. Según sus palabras, durante una relación pasada, vivió un momento oscuro después de una noche de fiesta cuando su entonces novio la golpeó.



Aunque el hombre aseguró que se trataba de un error y que no se repetiría, la promesa duró poco: hubo una segunda agresión. Fue en ese preciso instante cuando Angélica activó un plan de contingencia inmediato, demostrando que su determinación es tan fuerte en la vida real como en las pantallas.

Para sacar a este hombre de su vida de manera definitiva, la actriz no esperó a que las cosas se calmaran. Ideó una estrategia rápida: llamó a un amigo cercano y le pidió que se llevara al sujeto de rumba para despejar el área.

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Mientras tanto, con el apoyo fundamental de su madre, Angélica contactó a un cerrajero de turno para que trabajara durante la madrugada. En cuestión de horas, cambió todas las guardas de las cerraduras y puso las pertenencias del hombre fuera de su propiedad.

Ni siquiera la intervención de su suegra, quien llegó a su puerta pidiendo clemencia y perdón para su hijo, logró que la actriz diera un paso atrás.

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Blandón reconoció que en su juventud llegó a permitir escenas de celos excesivos debido a su carrera profesional, pero que con el tiempo entendió que el primer grito es la señal definitiva para marcharse.

Ella atribuye parte de su carácter independiente y su coraza emocional a una "herida del abandono" que arrastra desde su infancia por la ausencia de sus padres, lo que la obligó a valerse por sí misma desde muy joven.

Pero el pasado amoroso de Angélica no solo ha tenido estos sobresaltos. También habló sobre el fin de su larga relación de diez años con el productor Lucas Cristo, ocurrida en 2022. Lo curioso de esta ruptura es que se dio apenas tres meses después de que naciera su hija menor, Candela.

La actriz calificó este momento como un "anticlímax" total, un quiebre doloroso que ocurrió en plena etapa de lactancia y que transformó su visión de la unidad familiar.

A pesar de los tragos amargos, el presente de la actriz luce mucho más tranquilo y enfocado. Actualmente, se declara feliz viviendo sola y disfrutando de su independencia. Sus dos hijas, Brisa, de 18 años, y la pequeña Candela, de 4, son ahora su prioridad absoluta.

Angélica ha dejado claro que cualquier persona que quiera entrar en su vida debe ajustarse a su entorno sin causar incomodidad ni alterar la estabilidad que tanto le ha costado construir para ella y sus niñas.