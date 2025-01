El último deseo de Miguel Ángel Díaz se cumplió a pocos días de su fallecimiento

Miguel Ángel Díaz, hijo del icónico Diomedes Díaz, luchó hasta el último aliento por su vida. Su historia, marcada por una constante batalla contra problemas renales y complicaciones de salud, tuvo un giro inesperado que conmovió a todos.

Mientras su cuerpo se encontraba débil, en coma y sometido a intensos tratamientos médicos , Miguel mostró una determinación inquebrantable que reflejaba la esencia de su carácter.

Antes de ser intubado, en uno de sus momentos más críticos, Miguel hizo un pedido que dejó a todos sorprendidos y que se convertiría en el último deseo que su madre, Yolanda Rincón, y la doctora cumplirían.

"Mamá, no aguanto más este dolor, hágale, pero primero bendígame y oremos para que Dios me cuide", fueron sus palabras, llenas de valentía y fe. Luego, mirando a la doctora, le pidió: "Prométame que usted me va a despertar" .

La doctora, con toda la esperanza del mundo, cumplió su promesa, y tras duras semanas, Miguel despertó. "¡Despertó! Ese milagro que Migue le pidió a Dios y a la doctora se hizo realidad", contó Yolanda en sus redes sociales.

Sin embargo, aunque el despertar de Miguel fue un rayo de luz, la situación no era fácil. Yolanda explicó que las siguientes 48 horas serían claves para su recuperación. Su hijo respiraba con ayuda de una máscara de oxígeno, y la familia, además del personal médico, mantenía la esperanza de que el cuerpo de Miguel aguantara un poco más.

Pocos días después de ese milagro, Miguel se fue apagando lentamente. La respiración asistida y las múltiples complicaciones en su salud no le dieron tregua.

En su última etapa, su hermano Rafael Santos, siempre cercano a él, no dejó de estar a su lado. En un mensaje lleno de amor y fuerza, Rafael expresó: "Hermanito, mientras yo esté vivo, haré todo lo posible para que salgas adelante" .

También aprovechó la ocasión para agradecer al equipo médico por su dedicación y esfuerzo, reconociendo su trabajo con un mensaje de gratitud: "Que Dios los bendiga y les dé más inteligencia y sabiduría".

El 18 de enero, la noticia que nadie quería escuchar llegó. Miguel Ángel Díaz falleció a la noche, dejando un vacío irremplazable en su familia y en los corazones de aquellos que lo conocieron. A pesar de que no logró vencer las últimas complicaciones, su valentía, su lucha y su deseo de vivir permanecerán en la memoria de todos.

