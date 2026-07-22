Ella era LaToya Malcolm, la reina de belleza que fue encontrada sin vida a sus 35 años

El mundo del entretenimiento y los certámenes de belleza está de luto tras conocerse el fallecimiento de LaToya Malcolm, modelo, artista y exconcursante de Miss Universo Jamaica 2024.

La muerte de la reina de belleza, ocurrida a los 35 años, fue confirmada el 21 de julio de 2026 por la organización de Miss Universo Jamaica mediante un mensaje publicado en sus plataformas oficiales.

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En el comunicado, la entidad expresó sus condolencias por el fallecimiento de Malcolm. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de LaToya Malcolm, quien representó con orgullo al certamen Miss Universo Jamaica 2024. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, LaToya. Nunca te olvidaremos".



Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte. Tampoco las autoridades locales ni sus familiares han emitido un pronunciamiento oficial sobre las circunstancias del fallecimiento, por lo que el caso continúa bajo investigación.

¿Quién fue LaToya Malcolm?

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LaToya Malcolm se destacó por su trayectoria en distintas áreas del entretenimiento. Además de competir por la corona de Miss Universo Jamaica 2024, obtuvo el título de Miss Jamaica Bikini International 2024.

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A lo largo de su carrera también se desempeñó como actriz, presentadora de televisión e instructora de baile. Entre sus apariciones más reconocidas figura su participación en el programa matutino Smile Jamaica, donde mostró su talento como bailarina.

Su última publicación en redes sociales fue realizada el 6 de julio, luego de participar en ese espacio televisivo. En el mensaje escribió: "Levántate y sonríe. Movimientos y sonrisas desde temprano", un mensaje que compartió en su Instagram.

Además de su carrera artística, Malcolm participó activamente en iniciativas sociales a través del Transition Project, organización dedicada a brindar capacitación, recursos y oportunidades de desarrollo a adolescentes jamaicanos en situación de vulnerabilidad.

Tras conocerse la noticia, Gabrielle Henry, actual Miss Universe Jamaica y representante del país en la 74.ª edición de Miss Universo, celebrada en Tailandia en noviembre de 2025, lamentó el fallecimiento de Malcolm. En su mensaje expresó sus condolencias a la familia y describió su partida como una gran pérdida para la comunidad de los certámenes de belleza en Jamaica.

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