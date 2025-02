Epa Colombia asegura que video contra TransMilenio fue cuando era muy pobre y sin estudio

Desde el centro penitenciario El Buen Pastor, la influencer y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como "Epa Colombia", habló por primera vez tras ser condenada a cinco años y tres meses de prisión por los delitos de daño en bien ajeno e instigación a delinquir con fines terroristas.

En una entrevista con Noticias Caracol, Barrera Rojas hizo una profunda reflexión sobre las razones que la llevaron a cometer el acto que marcó su vida y expresó su deseo de una segunda oportunidad.

"Lo hice en medio del desconocimiento, por la falta de estudios lo hice. Si hubiera tenido una buena educación, tal vez no habría hecho eso" , confesó la joven, quien en 2019 grabó y publicó un video vandalizando una estación de TransMilenio durante las protestas sociales en Colombia.

Barrera Rojas atribuye su acción a la precariedad de su situación económica y a la falta de oportunidades educativas.

Publicidad

"En ese momento no tenía universidad, no tenía empresa, no entendía lo que hacía ni el impacto de mis actos", aseguró.

A pesar de su condena , la empresaria recalca que ha cambiado . Durante los últimos seis años, construyó un negocio de productos capilares que hoy genera empleo a cientos de personas.

Publicidad

"Yo pagué cuando me hicieron pagar. Me quitaron las redes sociales , iba cada mes a firmar un libro en Paloquemao , me resocialicé, saqué empresa, generé empleo y ayudé a quienes lo necesitaban ", sostuvo.

La influencer también expresó su descontento con la severidad de su condena . "Es desproporcionado lo que ha pasado con mi caso. Me condenó el hombre, no Dios ", afirmó, al tiempo que manifestó su esperanza de que la justicia le brinde una segunda oportunidad. "Ya pasaron seis años. Yo ya no soy la misma mujer, ahora soy un ejemplo de superación", dijo.

Epa Colombia habló con Noticias Caracol desde la cárcel El Buen Pastor. Aseguró que "han sido días difíciles" y que la condena por daño al bien ajeno agravado, perturbación al transporte público colectivo e instigación a delinquir con fines terroristas “es una injusticia”.… pic.twitter.com/tG5df1v3L9 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 14, 2025

Desde la cárcel, Barrera Rojas también compartió su intención de ayudar a otras mujeres privadas de la libertad. "Voy a hacer una misión, voy a certificarlas en belleza capilar para que salgan preparadas", anunció.

La bogotana, además, reveló que actualmente enfrenta depresión posparto y solicitó poder amamantar a su bebé mientras cumple su condena.

Publicidad

Sobre sus antiguas amistades, la influencer indicó que no ha vuelto a ver a las personas con quienes estaba el día del incidente. "No sé dónde están esos amigos del video, hace seis años que no los veo", comentó.

Finalmente, agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores. "Gracias por todos esos mensajes que me dejan, me impulsan a seguir adelante y ser mejor persona", concluyó.

Publicidad

El caso de Epa Colombia ha generado un debate sobre la proporcionalidad de las penas en Colombia, así como sobre el papel de la educación y las oportunidades en la prevención del delito . Entretanto, Barrera Rojas sigue luchando por una segunda oportunidad y un futuro distinto desde la cárcel.

Mira también: Plantón por liberación de Epa Colombia