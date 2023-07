Epa Colombia y Yina Calderón a punto de mechonearse: "Diga y de una nos vemos"

Epa Colombia y Yina Calderón , han protagonizado diferentes capítulos en los que se ha podido evidenciar su discordia y enemistad, a pesar de que en ocasiones han intentado apaciguar sus malos entendidos, no lograron su objetivo, pues recientemente se desató una nueva pelea entre las mujeres.

Después de las fuertes pullas que las mujeres se lanzan frecuentemente a través de sus redes sociales, sus seguidores han estado al pendiente de cada una de sus actualizaciones y comentarios que realizan con palabras mal intencionadas. Sin embargo, hace inició una nueva polémica, luego de que Yina hiciera varios comentarios en crítica sobre el cuerpo de Andrea Valdiri.

Por tal razón, Epa Colombia decidió responderle a través de historias de su Instagram, en el que comentaba: "Yina está loca de verdad", "Es que Yina es muy cansona, ella molesta a todo el mundo, ella cree que su cuerpo es perfecto, que es la mejor dj, que tiene muchos emprendimientos por encima de nosotros".

Además, quiso defender a Valdiri, comentando que tenía un cuerpo espectacular luego de haber tenido dos hijos, en cambio, la dj no había tenido ninguno y parecía que había tenido veinte, incluso llegó a aludir a su familia, indicando que solo le daban bebidas alcohólicas ante la decepción.

Así mismo, decidió comentar a través de la nueva plataforma 'Threads', que tenía grandes deseos por "mechonear" a Yina, por lo que provocó la contundente respuesta de la mujer: "Diga no más y de una nos vemos. Si quiere mándeme la ubicación que yo sí no me pongo con tanto bla, bla, bla. Yo actúo."

Frente a esto, Daneidy le respondió:"Siempre es lo mismo, se la hace la estúpida. Solo en redes sociales, no la das nadita". Esto ha generado gran conmoción por parte de los fanáticos que están a la espera del desenlace de su pelea.

Fuerte discusión entre Epa Colombia y Yina Calderón. /Foto: Threads @epa_colombia

