Esposa de Santos Borré salió en su defensa tras errar gol ante Brasil: "Nadie lo entiende"

La Selección Colombiaha demostrado ser uno de los equipos favoritos para ganar esta edición de la Copa América que se juega en Estados Unidos, el nivel del plantel ilusiona a los colombianos, quienes cada día creen más en poder levantar la copa, la cual solo hemos ganado una vez, en el año 2001, cuando fuimos anfitriones.

El último partido de la tricolor fue ante la poderosa pentacampeona del mundo, Brasil, con quien, para muchos, se jugó el mejor partido hasta el momento de la Copa América. El partido terminó igualado 1 a 1, la canarinha comenzó ganando con un gol de tiro libre de Raphinha, que puso el balón en el ángulo, dejando sin posibilidades al arquero Camilo Vargas.

Luego de esto vino una jugada polémica en la que anularon un gol de Davinson Sánchez, pero vino el gol de Daniel Muñoz. Colombia jugó mejor que Brasil e incluso estuvo a punto de llevarse los tres puntos, cuando Lucho Díaz le puso un pase a Rafael Santos Borré al corazón del área, el cual erró, botando el balón por encima del arco de Alisson Becker.

Esta jugada ha sido repetida y viralizada en todas partes del mundo, debido a la situación y a la naturaleza de la jugada, por lo que el jugador ha recibido muchas críticas en las redes sociales, sobre todo de parte de aficionados colombianos. El jugador no se ha pronunciado y sigue en la concentración de la Selección en los Estados Unidos.

La que sí se pronunció fue su esposa, Ana Caicedo, quien cansada de las críticas envió un mensaje a todas esas personas que han sido duros con el jugador tras perder una oportunidad de gol: "Lo fácil que es put… a alguien por acá. Hacer un IG falso y tirar ‘hate’ porque no son conformes con sus vidas. Caerle encima al que trabaja y lucha por sus sueños desde que es un niño, solo porque representa los sueños de casi todos y por los que casi ninguno es capaz de luchar. El precio de atreverse a soñar bien grande. Representar a tu país siempre fue tu sueño y desde que se empezó a materializar has hecho todo por mantenerte ahí. Nadie lo entiende, no importa. Dios te guía y te dará la victoria”.

