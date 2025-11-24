La expareja de Aida Victoria vuelve a ser noticia en las redes sociales, esto tras publicar un video en su cuenta de Instagram cantando el tema musical ‘Se acabó’ de Yeison Jiménez, gesto que fue interpretado por los cibernautas como una indirecta para la creadora y modelo barranquillera.

“No voy a dejar que se acabe mi vida por un mal amor que dejó mil heridas. Prefiero volver de nuevo a la cantina y sacar los cabellos para ver quién se anima. Si se acabó, ya se acabó, llorar por quién, ¿Quién se murió? Si yo fui fiel, pero ella no. Al final no soy yo el que perdió”, se le escuchó cantando a Juan David Tejada en sus redes sociales.

Recordemos que este enfrentamiento se debe a que en los últimos meses terminaron su relación sentimental, y comenzó una confrontación por redes sociales entre los dos por los cuidados de su hijo, Emiliano. Situación, donde ambos creadores de contenido compartieron información personal en redes sociales.



Sumado a esto, Aida Victoria explicó en una entrevista que ellos pusieron punto final a su relación casi tres días después de que ella diera a luz. De igual forma, mencionó que ella se encarga de responder por todos los gastos de su hijo y hasta acusó al ganadero de haberla “robado” durante el proceso de compra de una vivienda que buscaba asegurar el futuro del bebé.



¿Cómo respondió Aida Victoria al mensaje de Juan David Tejada?

Por medio de una historia, la hija de la excongresista usó sus redes sociales para responder el mensaje de Juan David Tejada. "Qué encarte tan sapo, perro. Si nos organizamos fuera del operador, de pronto le cortan el plan”, escribió la joven junto a un meme donde invitaba a una persona a dormir.

Expareja de Aida Victoria lanza sorpresiva indirecta y desata rumores de infidelidad Foto: imagen tomada de @aidavictoriam

Ante los últimos enfrentamientos en redes sociales, Aída Merlano se pronunció en las plataformas digitales, indicándoles a ambos que deberían bajarle un poco a la discusión teniendo en cuenta su calidad de padres de familia, añadiendo que ahora mismo lo más importante es el trabajo que deben realizar para darle un buen futuro a su hijo, independiente de los enfrentamientos entre ellos.

De igual forma, Aida Victoria previamente ya le habría tirado otra pulla a su expareja, al mencionar que estaría preocupada donde su bebé se pareciera a alguien que no fuera su papá o ella. Así mismo dejó claro que, aunque tenía los genes del hombre, la educación no sería la misma.

"Nena, yo me atacaría si tú le encontrarás parecido al hijo mío con el marido tuyo. Es que cuando tú dices: ese niño es igualito a su papá y crees que me ofendes; el donante te da los genes, la educación la pones tú. Cosas en las que no me he equivocado: en elegirle los genes al hijo mío", destacó Aida a sus seguidores.

