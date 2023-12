Expresentadora de Noticias Caracol sufrió derrame cerebral; creyó que era migraña

La vida puede cambiar en un instante y Paola Calle, expresentadora reconocida y amiga cercana de la celebridad Carolina Cruz, experimentó un giro inesperado cuando lo que parecía ser una migraña común terminó siendo mucho más grave: un derrame cerebral.

En sus propias palabras a la revista Hola, Paola Calle compartió la espeluznante experiencia que la llevó a enfrentarse a una situación de salud delicada y desafiante. Todo comenzó con lo que ella pensó que era simplemente un fuerte dolor de cabeza. En un principio, subestimó la gravedad del malestar, asumiendo que se trataba de una migraña severa. Sin embargo, al buscar ayuda médica, se enfrentó a una realidad impactante.

"Mi esposo me llevó al hospital, donde me sometieron a una tomografía. Fue entonces cuando me remitieron de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a que había sufrido un derrame cerebral", relató la valiente expresentadora.

Los días siguientes se tornaron críticos mientras permanecía en la UCI debido al sangrado continuo que padecía. A pesar de la gravedad de su situación, Paola Calle conservó sus habilidades motoras y lingüísticas, un hecho que ella misma considera poco común en estos casos.

"Podía hablar y moverme sin inconveniente, algo que no ocurre con frecuencia", compartió Calle, aliviada por la suerte que tuvo en medio de esta difícil experiencia.

El camino hacia la recuperación no fue sencillo. Paola enfrentó meses de cuidados y paciencia, esperando que la sangre se absorbiera y su cerebro volviera a su estado normal. Finalmente, los resultados fueron alentadores, y ahora puede contar esta experiencia como una anécdota más en su vida.

"El proceso de recuperación duró varios meses, pero los exámenes posteriores mostraron que la situación estaba bajo control", dijo Paola Calle, expresando su alivio por superar esta dura prueba.

La historia de Paola Calle es un recordatorio impactante de cómo la vida puede cambiar repentinamente y cómo la fortaleza y la determinación pueden jugar un papel crucial en la superación de desafíos inesperados.

