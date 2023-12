Mamá de Mauricio Leal sufrió más e intentó defenderse: vidente que describió el crimen

El crimen de Mauricio Leal, reconocido estilista colombiano que murió junto a su madre, Marleny Hernández, no deja de causar conmoción por los escabrosos detalles que continúan saliendo a la luz tras poco más de dos años de los hechos.

El caso por este doble homicidio avanza en un proceso judicial contra Jhonier Leal, hermano de Mauricio e hijo de Marleny, quien es señalado como el autor del doble crimen en la madrugada del 22 de noviembre de 2021.

Y mientras la justicia toma una determinación final sobre los hechos, el caso sigue rondando entre miles de personas como videntes que tratan de ayudar a conocer mayores detalles sobre el crimen que consternó a todo un país.

Lo más reciente que se conoció fue un pronunciamiento de la famosa clarividente Ayda Valencia, quien aseguró haber hecho contacto con el alma de Mauricio y de su mamá, quienes le narraron el paso a paso de cómo fueron asesinados, asegurando que la señora Marleny fue quien más sufrió y quien sintió más dolor.

Fue en el programa Lo Sé Todo que la vidente realizó el contacto paranormal y dio espeluznantes detalles sobre el crimen ocurrido en la casa del estilista de las reinas.

La mujer llegó hasta el edificio donde funcionaba la peluquería de Mauricio Leal y realizó una canalización en la que señaló que hablará como si fuera el estilista. Inmediatamente comenzó a describir lo ocurrido en sus últimas horas de vida, de las que aseguró que su mamá luchó más y sufrió más durante la muerte.

"Estoy sintiendo demasiada angustia", declaró inicialmente la vidente quien narró que meses antes del crimen ya había rencillas entre él y su hermano, las cuales aumentaron con el tiempo hasta desencadenar en el crimen.

Valencia continuó narrando la experiencia del fallecido estilista Leal durante el ataque: "Empiezo a sentir que alguien se me sienta encima. Me está atacando. Estoy viendo muy borroso y no entiendo qué está pasando, no me puedo defender. Realmente, no es mucho lo que yo me pueda defender".

Al pedirle canalizar el alma de la señora Marley Hernández, la vidente expresa sentir mucho más dolor y angustia; además, señala que la mamá de Mauricio sentía tristeza mientras era asesinada.

"¡Uy! Acá sí hay más angustia; hay sensación como de defenderme, de más pelea. Muy triste", dijo Valencia mientras se expresaba a nombre de la mamá de Mauricio asegurando que ya perdonó, pese a que en principio le costó creer a manos de quién había acabado su vida.

"Yo ya lo perdoné, peor no lo podía creer", expresó Ayde quien también reveló que la tragedia esa noche se desencadenó luego de que la señora Marleny dejara en descubierto a su hijo Yhonier.

