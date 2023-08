Yina Calderón comparte su participación en 'Yo me Llamo': interpretaba curioso personaje

Yina Calderón es una empresaria y creadora de contenido que se ha convertido en una de las mujeres más polémicas en las redes sociales, con las que ha logrado construir diferentes empresas y un reconocimiento a nivel nacional, sin embargo, hace poco se reveló una faceta que la mujer había preferido tener oculta.

Al parecer, la mujer decidió empezar con una nueva faceta de sí misma que sería su oportunidad de destacar en un nuevo reality show con otro tipo de talentos, por tal razón tuvo una gran preparación antes de su audición para 'Yo me Llamo', en la que interpretaría a la famosa Tigresa del Oriente. A través de un video que compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram, puede evidenciarse como cantaba entusiasmadamente 'Nuevo amanecer'.

Para asemejar sus rasgos físicos, optó por ponerse una peluca de color rojo y un traje con varias manchas alusivas a un tigre, así mismo resaltó la zona de su busto para que logren identificarla con mayor facilidad. En medio de la grabación, pudo evidenciarse como hacia gesticulaciones y tenía una gran sonrisa de interpretar a la mujer.

Sin embargo, aseguró que el jurado no había aceptado su imitación en el programa, por lo que quedó descalificada de forma inmediata, aunque recordó con emoción y les confesó a sus seguidores: "Ahí les dejo pa' que no digan que no me lo mando como es, siempre he hecho de todo". La situación fue tomada de gran forma por sus seguidores, quienes concluyeron que sí había un gran parecido entre la Tigresa y Yina Calderón, por lo que posiblemente deba seguir experimentando.

