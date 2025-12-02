Juan Daniel Oviedo desmonta el dicho de que Colombia es ‘el país más feliz del mundo’

Juan Daniel Oviedo en su entrevista con El Klub de La Kalle, afirmó que si pudiera borrar un mito de Colombia, sería el de creer que "somos el país más feliz", catalogando dicha afirmación como una "mentira". Además de que lo calificó como una creencia errónea que se encuentra en el colectivo del país.

Para el candidato presidencial, seguir propagando la idea de que Colombia es el país más feliz del mundo es falso y resulta "cínico". Sumado a esto, explicó que la supuesta "felicidad" que experimentan los colombianos no es un reflejo de bienestar genuino, sino un síntoma de una profunda precariedad socioeconómica.

Según su análisis, la felicidad percibida es el resultado de que "las oportunidades son tan escasas" que la gente se siente obligada a aceptar condiciones laborales deplorables. Al punto que el exdirector del DANE explicó cómo se da este fenómeno en Colombia.



"Colombia es un país en el que con tal de que la gente tenga trabajo no importa si en ese trabajo lo explotan o se la montan la gente dice 'Estoy agradecido con la vida de tener trabajo y por eso soy feliz'". Este agradecimiento forzado por tener empleo, incluso bajo explotación laboral, es lo que falsamente se traduce en una métrica de felicidad, según el candidato presidencial.



¿Qué más explicó Juan Daniel Oviedo sobre el mito en Colombia?

El candidato, quien promueve una visión de país basada en la evidencia, utiliza los datos económicos para respaldar su argumento sobre la escasez de oportunidades, donde afirmó que la realidad laboral colombiana es que el 56% de la gente trabaja en el sector informal: como mototaxistas, en peluquerías, vendiendo comida o chancletas en la calle.

Por otro lado, se refirió que los políticos tradicionales suelen describir la economía como una maquinaria de fábricas, la verdad es que la mayoría trabaja en condiciones de alta vulnerabilidad. Tanto es así que desde su perspectiva de estadista, Juan Daniel Oviedo ha observado que Colombia es como una "tajada de queso costeño" llena de "huequitos".

Esto terminó explicando que las soluciones no pueden ser generalizadas, sino que deben ser específicas para cada región. Por ello, borrar el mito de la felicidad es el primer paso para reconocer que hay problemas estructurales que requieren soluciones reales y basadas en datos, y no solo en discursos, según el candidato presidencial.

