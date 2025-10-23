Publicidad

Julio Nava deja en shock a sus seguidores con su nueva apariencia: “Parece otra persona”

El cantante y actor Julio Nava sorprendió a muchos con su nueva apariencia. Sus seguidores no pueden creer cómo luce actualmente y piden saber qué le pasó.