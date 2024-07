Karol G recibió impresionante ovación en España: "No puedo hablar"

La noche madrileña del Santiago Bernabéu se llenó de emoción y orgullo cuando Karol G recibió una prolongada ovación tras su concierto. La artista colombiana, conocida por sus éxitos como ‘Tusa’, ‘Amargura’, ‘Mi Cama’ y ‘El Makinón’, fue aplaudida por más de tres minutos por un público que llenó el colosal estadio de fútbol.

La emoción era palpable en el estadio mientras Carolina intentaba contener las lágrimas. “Gracias, de verdad, por… No puedo hablar”, dijo visiblemente conmovida. Tras unos segundos para recuperar la compostura, expresó su profunda gratitud por el cariño recibido en Madrid. “Quiero disculparme porque yo lloro por todo. Unos 60 o 70 shows desde que empezamos esta gira y esta semana ha sido de mucha gratitud porque ustedes mismos pueden ver lo que está pasando aquí. Son 4 noches como esta”, comentó inicialmente.

El discurso de Karol G no solo reflejaba su alegría, sino también su humildad y la conexión con sus raíces. “Yo soy una niña de casa, como usted también que es de casa y que algún día soñó algo y se le dio. Yo quiero que no deje de soñar y crea en usted porque es posible”, dijo, animando a sus fans a seguir sus propios sueños. “Veo muchas banderas de mi casa, de Colombia, pero definitivamente España fue un país que me acompañó por toda Europa”.

La cantante, que ha logrado conquistar escenarios internacionales, destacó la importancia de España en su carrera y su gira europea. La emoción de Karol G era compartida por miles de asistentes que ondeaban banderas y coreaban sus canciones, creando un ambiente de celebración y unidad.

Karol G continúa su gira con más presentaciones programadas, llevando su mensaje de esperanza y perseverancia a cada lugar que visita. Su actuación en Madrid será recordada no solo por la impresionante performance, sino también por el emotivo reconocimiento del público que reafirma su lugar como una de las estrellas más queridas del momento.

🎤👏🏼 ¡Increíble los más de tres minutos de aplausos a la bichota, KAROL G, en el Santiago Bernabéu! Madrid se ha caído por unos minutos 🤩 ¡Brutal! pic.twitter.com/rIBGI2YL4Q — Eriz Cerezo Ferrón (@ErizCerezo) July 20, 2024

